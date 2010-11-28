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"BAHÇE DUVARI" KAVGASINDA 25 KİŞİ YARALANDI ŞANLIURFA (A.A)

28 Kasım 2010 18:41

-"BAHÇE DUVARI" KAVGASINDA 25 KİŞİ YARALANDI ŞANLIURFA (A.A) - 28.11.2010 - Şanlıurfa'da iki aile arasında ''bahçe duvarı'' nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, 25 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Tepedibi köyünde, Demir ile Ekinci aileleri arasında ''bahçe duvarı'' nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan tarafların yakınlarının da karıştığı kavgada, 25 kişi yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla geldikleri Şanlıurfa'da farklı hastanelere yönlendirilerek tedavi altına alındı. Yaralılar arasında bulunan Mehmet (31) ve Ahmet Ekinci'nin (23) hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı köyde, kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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