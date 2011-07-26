-"BAĞIRSAKLARIN TEMİZLENMESİ GEREKİYORDU" İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, şike iddialarına ilişkin soruşturmayla ilgili olarak ''Türk futbolunun bağırsaklarının temizlenmesi gerekiyordu. Bu işi kim yaptıysa ellerine sağlık'' dedi. Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğüne gelen Toroğlu, şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında müşteki olarak ifade verdi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yaklaşık 4 saat kalan Toroğlu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ''Polis davet etti öyle geldim. Yoksa ben niye geleyim?'' diyen Toroğlu, şunları söyledi: ''Savcı 'Şikayetçi olacak mısınız' dedi. Ben de 'Olacağım' dedim. Olmak lazım, olmamak olmaz bu durumlarda. Gazetedeki haberle şikayet olmaz. Resmi olarak çağıracaklar şikayetçi olacaksın. Gazetelerden çıkan haberleri sordular. Özel husumet olup olmadığını sordular. Ben de sorularına cevap verdim. Digitürk'ten ayrılma sebebimi sordular. Basına yansıyanları sordular. Yansıyanları yansıttım. Aziz Yıldırım ve Bülent Uygun ile ilgili bir televizyon programında, 'Bülent Uygun Fenerbahçe maçında çok formsuzdu' demiştim. Bununla ilgili sordular. Onu sordular. Onunla ilgili telefon trafiğine takılan şeyler varmış, onu anlattım. Hatta biliyorsunuz o program yarıda kalmıştı. Reha Muhtar cevap hakkı tanımamıştı Ahmet'e. Bülent de alınmıştı. Bu formsuz cümlesinden dolayı. Onu sordular onları konuştuk. Sohbet ettik sonra da çıktık.'' Basın mensuplarının tekrar sorusu üzerine ''Şikayetçi olduğunu'' yineleyen Erman Toroğlu, ''Şöyle oldum. Maddi manevi zarara uğratmıştır bizi, eğer doğruysa iş. Ki doğru olduğu gözüküyor. Neyse açıklığa kavuşacaktır'' ifadesini kullandı. Gazetecilerin, ''Direkt Aziz Yıldırım isminden mi şikayetçi oldunuz'' sorusuna ise sinirli bir şekilde, ''Yani pazarcı Mehmet efendiden şikayetçi olacak halim yok. Kimse olayın içindeki insanlar, onlardan şikayetçi oldum. Gazetede okuduklarınızı sordular. Bildiklerimi anlattım. Teferruata giremem. Mahmut Özgener'le yaptığım bir konuşma takılmış. İşte bir cezadan dolayı. Cezanın az verildiğini yazmışım. O da neden az verildiğini bana izah etmişti'' dedi. -''BU OLAY, ÇOK DOĞRU YAPILMIŞ BİR OLAY''- Eski hakem ve spor yorumcusu Toroğlu, şike iddialarına ilişkin operasyonla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: ''Türk futbolunun bağırsaklarının temizlenmesi gerekiyordu. Bu işi kim yaptıysa ellerine sağlık. 50 yıldır bu alemin içindeyim ilk defa böyle bir olay yapılıyor. Bu olaya, hakemlerle girilmişti 10 sene evvel. Sonra yan yollara gidilerek o yollar kapatılmıştı. Ali Fevzi Bir olayları falan. Ama bu olay çok doğru yapılmış bir olay. İnşallah bu olayla, Türk futbolunun bağırsakları temizlenir. Tertemiz sıhhatli bir şekilde yoluna devam eder. Eğer bu olaydan Türk futbolu faydalanamaz, eyyam yaparlar, sağları solları oynarsa, Türk futboluna yazık olur. Bu olayları doğru yaparlarsa ki futbol federasyonuna büyük görev düşüyor. Bundan sonra 50 yılı Türk futbolunda kurtarırız.'' Toroğlu, ligler başlamadan, kararın verilmesi gerektiğini belirterek, ''Liglere başlayıp sonra operasyon yaparsanız, makası içeride unuttuğunuz ameliyata benzer'' şeklinde konuştu. Operasyon nedeniyle bazı takımların ligden düşürülmesi gerektiği yolundaki düşüncelere ilişkin olarak da ''Kara kaplı kitap ne yazıyorsa, onu yapmaya mecbursun'' yorumunu yaptı.