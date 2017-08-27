"Bağcılar’da geri dönüşüm yüzde 10 arttı"

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin, geçen yıl 7 ayda işlem gören 10 bin 592 ton ambalaj atığı sayısının bu yıl aynı dönemde yüzde 10 artırarak 11 bin 767 tona çıktığını söyledi. Çağırıcı, \"Çalışmaların artmasıyla beraber 111 bin adet 43 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 357 bin litre yakıt, 19 bin 489 megavat enerji ve 353 ton hammadde tasarrufu yapılmış oldu\" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar\'da yapılan geri dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. 750 bini aşan nüfuslu Bağcılar’da her gün 2 bin 800 cadde ve sokakta detaylı çevre temizliği yapılırken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin temizliğin yanında kağıt, karton, metal, cam, plastik ambalajı gibi atıkları topladığını belirten Çağırıcı, \"Kamu kurumları, alışveriş merkezleri, okullar başta olmak üzere bütün yaşam alanlarından toplanan bu atıklar yeniden değerlendirilmek için Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisleri’ne götürülüyor.Toplanan atıklar, 70 kişinin çalıştığı tesiste önce bir havuzda biriktirildikten sonra hareketli bantlar üzerinde yürütülerek kağıt, metal, plastik ve cam olarak cinslerine ayrıştırılıyor. Son olarak ise pres makinesiyle balya haline getirilen atıklar fabrikalara gönderilerek geri dönüşüm sağlanıyor\" diye konuştu.

Bağcılar Belediyesi tarafından yapılan hesaplamalara göre, tesiste ayrıştırılan atıklarda 2016’nın 7 ayına göre bu sene yüzde 10 artış olduğu görüldü ve geçen sene 7 ayda işlenen 10 bin 592 ton ambalaj atığı bu senenin aynı döneminde bin 175 ton artarak 11 bin 767 ton oldu.

“111 BİN 43 ADET AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTARILDI”

6 bin 532 ton kağıt-kartonun geri dönüşümüyle 111 bin 43 ağaç kesilmekten kurtarıldığını aktaran Çağırıcı, \"Ayrıca, 3 bin 572 ton camın dönüşümüyle 357 bin 204 litre yakıt tasarrufu, 1392 ton plastiğin dönüşümüyle 19 bin 489 megawatt enerji ve 271 ton metalin dönüşümüyle de toplam 353 ton 214 kilogram hammadde tasarrufu yapıldı\" şeklinde konuştu.

Ambalaj atığı toplanması işine önem verdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, “Tesislerimizde çalışmalarımız büyük bir gayretle devam ediyor. Geri dönüşüm her açıdan değerli. Atıkların toplayarak hem enerji alanında tasarruf sağlıyoruz hem de ağaçların kesilmesinin önüne geçiyoruz. Aynı zamanda ilçemizi de temiz tutmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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