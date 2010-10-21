T24 LogoT24 Logo
Gündem

"BABASINI ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜĞÜ" İDDİA EDİLDİ ELAZIĞ (A.A)

21 Ekim 2010 15:14

-"BABASINI ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜĞÜ" İDDİA EDİLDİ ELAZIĞ (A.A) - 21.10.2010 - Elazığ'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen üniversite öğrencisinin tartıştığı babasını çekiçle öldürdüğü iddia edildi. Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi 90. Sokak'ta evde ailesiyle birlikte yaşayan Ali Emrah Z. (29), babası Abdülkadir Z. (67) ile cep telefonu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından odadan çıkan Ali Emrah Z, televizyon izlemek üzere tekrar odaya gelmek istedi. Bu sırada da ailesiyle yeniden tartışan Ali Emrah Z. uyuyan babasının kafasına çekiçle vurdu. Baba Abdulkadir Z, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Ali Emrah Z'nin ise yakalanılmasına çalışılıyor. Fırat Üniversitesi'nde eğitim gören Ali Emrah Z'nin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle daha önce tedavi gördüğü öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24