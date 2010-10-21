-"BABASINI ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜĞÜ" İDDİA EDİLDİ ELAZIĞ (A.A) - 21.10.2010 - Elazığ'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen üniversite öğrencisinin tartıştığı babasını çekiçle öldürdüğü iddia edildi. Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi 90. Sokak'ta evde ailesiyle birlikte yaşayan Ali Emrah Z. (29), babası Abdülkadir Z. (67) ile cep telefonu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından odadan çıkan Ali Emrah Z, televizyon izlemek üzere tekrar odaya gelmek istedi. Bu sırada da ailesiyle yeniden tartışan Ali Emrah Z. uyuyan babasının kafasına çekiçle vurdu. Baba Abdulkadir Z, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Ali Emrah Z'nin ise yakalanılmasına çalışılıyor. Fırat Üniversitesi'nde eğitim gören Ali Emrah Z'nin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle daha önce tedavi gördüğü öğrenildi.