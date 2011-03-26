-"AZİZ YILDIRIM HASTA" HABERİNE YALANLAMA İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Fenerbahçe Kulübü, başkan Aziz Yıldırım'ın prostat kanseri olduğu, tedavi gördüğü ve hastalık ilk safhasında olduğu için iyileşme sürecine girdiğini iddia eden haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Bugün yayımlanan bir haberde Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın prostat kanseri olduğu, tedavi gördüğü ve hastalık ilk safhasında olduğu için iyileşme sürecine girdiği iddia edilmektedir. Söz konusu haber baştan aşağı yalandır'' denildi. Bu tarz haberlerin yapılmasının altında yatan neden ya da nedenleri anlamanın mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: ''Bu haberleri yapan, kendine gazeteci diyen şahıslar, hakkında yalanlar yazdıkları kişinin bu haberler nedeniyle rahatsız olabileceğini, iş, aile çevresinde ve hayatında oluşabilecek elem ve endişeleri tamamen göz ardı etmektedirler. Bu tarz yalan ve masa başında uydurma ve hatta belki de ısmarlama haberler yapmak gazeteciliğin hangi etik ve ahlaki kuralı ile bağdaşmaktadır. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım hakkında neredeyse 10-15 günde bir kişiliğine yönelik olarak sistematik biçimde yapılan bu kasıtlı haberlerin tümünün kamuoyu farkındadır. Haberinin altına imza atacak kadar cesareti ve mesleğine saygısı olmayan bu kişileri de bu tarz yalan haberleri gazetelerinde yayınlayan kurumları da kınıyoruz. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım yalan haber yaparak kişiliği hakkında kamuoyunda yalan ve yanlış bir kanı oluşturmaya çalışan her kişi ve kuruma karşı yargı önünde haklarını bugüne dek olduğu olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar arayacaktır.''