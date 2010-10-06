-"AZERBAYCAN'DA TÜRK BAYRAKLARI YASAKLANMADI" BAKÜ (A.A) -06.10.2010 - Azerbaycan'da otobüs ve işyerlerine Türk bayraklarının asılmasının yasaklandığı haberlerinin doğru olmadığı bildirildi. Azatlık Gazetesi, Türk bayraklarının yasaklanma emrinin Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Ziya Memmedov tarafından verildiğini iddia etmişti. Türkiye'nin Bakü Büyükelçilik yetkilileri, yaptıkları açıklamada, iddiaları Azeri yetkililerle görüştüklerini belirterek, haberin doğru olmadığını ifade ettiler. Yetkiler, Türkiye'yi temsil eden hiçbir kurum, kuruluş ve Türk Şehitliği'nde bulunan Türk bayraklarının da yasaklanmadığını belirttiler.