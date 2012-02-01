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Dünya

"Azerbaycan, Türkiye için mümkün olan her yolu deneyecek" BAKÜ (A.A)

01 Şubat 2012 17:21

-"Azerbaycan, Türkiye için mümkün olan her yolu deneyecek" BAKÜ (A.A) - 01.02.2012 -  Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Esedov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eşbaşkanlarından olan Fransa'nın ''eşbaşkanlıktaki manevi hakkını kaybettiğini'' belirterek, ''Biz araştırmalıyız bunun hukuki süreci nasıldır? Azerbaycan, Türkiye için mümkün olan her yolu deneyecek'' dedi. Azerbaycan Milli Meclisi'nin bugün yapılan 2012 yılı başlangıç toplantısında, bazı milletvekilleri, Fransa'nın, Ermeni işgali altındaki Yukarı Karabağ sorununun çözümünde arabuluculuk üstlenen AGİT Mink Grubu Eşbaşkanlığı görevinden uzaklaştırılması önerisini getirdi. Öneri, başta Meclis Başkanı Esedov olmak üzere toplantıya katılan bütün milletvekilleri tarafından desteklendi. Meclis toplantısında Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Melahat İbrahimkızı da, ''Fransa'da Ermeni yasa teklifi lehine oy kullanan parlamenter ve senatörlerin  Türkiye ve Azerbaycan'a giriş izni verilmemesi için iki ülke dışişleri bakanlıkları düzeyinde çalışma yapılmasını'' önerdi. Toplantıdan sonra basına açıklama yapan İbrahimkızı, ''Fransa Senatosu'nda kabul edilen Ermeni yasa tasarısının kabul edilmemesi için en çok çabayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi milletvekili Mihriban Aliyeva'nın gösterdiğini'' söyledi. Milletvekili Ganire Paşayeva ise basına yaptığı açıklamada, Fransa'nın AGİT Minsk Grubu'nda eşbaşkanlığı sürdürmesinin mümkün olamayacağını belirtti.

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