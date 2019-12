-"Azerbaycan maçı daha önemli" İSTANBUL (A.A) - 09.10.2011 - A Milli Futbol Takımı İdari Koordinatörü Okan Buruk, Almanya yenilgisinden sonra Azerbaycan maçının kendileri için daha önemli duruma geldiğini söyledi. A Milli Futbol Takımı'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yaptığı antrenman sırasında NTV Spor'un canlı yayınına katılan Okan Buruk, Almanya yenilgisinin ardından çabuk toparlandıklarını belirterek, ''Ortam iyi, herkes kendini Azerbaycan maçına hazırlıyor'' dedi. Teknik direktör Guus Hiddink'e yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine Buruk, ''Hocanın morali iyi. Tecrübeli bir isim. Bu işte uzun yıllarını geçirmiş bir isim. Eleştiri tabi ki olacak. Eleştirilerin olması normal. Hoca da bunun bilincinde olduğu için kendi işine bakıyor'' diye konuştu. Azerbaycan maçını kazanmaları halinde büyük ihtimalle play-off'a gideceklerini kaydeden Buruk, ''Futbolcularımız istekliler ve bu maçın farklı olacağını biliyorlar. Bugüne kadar direksiyon bizdeydi, bu kez biz bekleyen takım olacağız, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Belçika'nın Almanya'yı yenmesi çok zor olacak ama futbolda her şey olabilir. Biz çıkıp maçımızı kazanacağız, ondan sonra diğer taraftan gelen haberleri bekleyeceğiz'' şeklinde konuştu. Yapılan eleştirilerin kendilerini rahatsız edip etmediği sorusu üzerine Buruk, kampta izole bir şekilde yaşadıklarını ifade ederek, ''Eleştirileri çok fazla dikkate almadan yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü önümüzde zaman yok. Bazı şeylerin konuşulacağı zamanlar vardır. Şu anda zamanın olmadığını düşünüyorum. Dışarıdan gelen tepkiler olacaktır. Bu da futbolun gereği. Kaybettiğinizde nedenler tabi ki araştırılacak ama unutmayalım ki şu anda hiçbir şey kaybetmedik'' dedi. Kadronun oturması için Avrupa Şampiyonası'na katılmaya ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Buruk, ''Şampiyona öncesi yapacağımız 20-25 günlük bir kampa ihtiyacımız var. Bunlar bir takımın oturması açısından önem taşıyor. Almanya bir proje takımı. Ümit milli takımdan, genç milli takımlardan gelmişler. Bizim de biraz zamana ihtiyacımız var. Avrupa Şampiyonası'nı yaşarsak, yeni bir yapılanmayla futbolumuz daha ileriye gider'' ifadelerini kullandı. -''Emre'nin sağlığı iyi''- Almanya maçında forma giymeyen Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi olduğunu aktaran Buruk, ''Emre geçen hafta antrenmanlara katıldı. Ama Emre'nin sağlığı her şeyin üstünde. Risk vardı. Almanya maçında hocamız riske etmek istemedi. İnşallah bu maçta oynayabilecek durumda. Hocamız da herhalde faydalanacaktır'' dedi. -''Arda tepki göstermedi''- Buruk, Almanya maçında oyundan alındıktan sonra tepki gösterdiği yönünde yorumlar yapılan Arda Turan için de, ''Hocamız Arda'yı sarı kart görmesin ve sakatlık olmasın diye oyundan çıkardı. Sonra da ne olduğunu Arda'ya anlattı. Arda da geldi yanımıza oturdu. Arda'dan herhangi bir tepki de olmadı. Herkes kendi kafasına göre senaryo yazıp değerlendiriyor, ortada bir şey yok aslında. Arda'yı hepimiz tanıyoruz. Şimdiye kadar saygısızlığı olmadı bundan sonra da olacağını zannetmiyorum'' ifadelerini kullandı. Taraftarlara da çağrıda bulunan Okan, ''Azerbaycan maçı bizim için daha önem kazandı. Almanya maçına bakıp gelmemezlik yapacaklarını sanmıyorum. Herkesi maçımıza bekliyoruz. Oyuncularımız çok daha istekli olacaklar ve kazanacağımıza inanıyorum. Her maçta olduğu gibi Azerbaycan maçında da taraftarlarımıza ihtiyacımız var'' diyerek sözlerini tamamladı.