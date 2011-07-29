-"AYTAÇ DURAK" İDDİANAMESİ TAMAM ADANA (A.A) - 29.07.2011 - Adana Büyükşehir Belediyesinde, ''refüj ve yeşil alanların düzenlenmesi, bakımı, çiçek alımı ve işçi çalıştırılması'' ile ilgili ''mal ve hizmet alımı'' kapsamında yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı gerekçesiyle düzenlenen operasyon kapsamında, görevden uzaklaştırılan Aytaç Durak, eski genel sekreter Hasan Gülşen, Fen İşleri Müdürü Nermin Akray, Park ve Bahçeler Müdürü Sebahattin Karabulut'un da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 37 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Adana Büyükşehir Belediyesinde inceleme yapan mülkiye müfettişlerinin 2005-2010 yıllarındaki bazı ihalelerde usulsüzlük tespit etmesinin ardından, yaklaşık bir ay önce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame, Adana 4. Ağır ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Eski genel sekreter Hasan Gülşen, Fen İşleri Müdürü Nermin Akray ile Park ve Bahçeler Müdürü Sabahattin Karabulut'un tutuklu bulunduğu olayla ilgili iddianamede, şüpheliler hakkında 5 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Aytaç Durak, Hasan Gülşen, Nermin Akray ve Özlem Hilal hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçundan toplam 15 yıldan 36'şar yıla kadar, Sebahattin Karabulut, Selçuk Özkök, Hamit Önder Gündüz ve Erkan Arıkan hakkında toplam 10 yıldan 24'er yıla kadar, diğer 29 sanık hakkında ise 5 yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. -''ADRESE TESLİM İHALELER''- İddianamede, bilirkişi raporları, tespitler ve 10 başlık altında belirtilen delillere göre, söz konusu ihalelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun emredici hükümlerine aykırı olarak ihaleyi kazanacak şirket veya kişi önceden belirlendiğinden ''adrese teslim ihaleler'' olduğu ifadesine yer verildi. İhaleye davet edilecek firmaların kurumda farklı konularda iş yapan firmalardan veya pasif durumda olup ihaleye davet yazısının akıbeti hakkında araştırma yapmayacak firmalardan veya anlaşmalı olarak ihaleye katılmayacak firmalardan seçildiği belirtilen iddianamede, ihaleye katılmak için davetiye hazırlanan firmalara yazının iletilmediği, firma ile alakası olmayan kişiler veya ihaleyi kazanması gereken şirket yetkililerine tebligatların yapıldığı belirtildi. İhale kararlarının, ihale komisyonu daha toplanmadan verildiği, ihale dokümanlarının bilahare kontrol edildiği ve eksiklerin giderildiği vurgulanan iddianamede, ihale komisyon üyeleri ve idare yetkililerinin görevin gerektirdiği hiyerarşik karar mekanizması içerisinde, topluca ve sürekli olarak ihaleye fesat karıştırılarak kanunun emrettiği rekabet ortamı, güven ve saydamlığın sağlanmadan alım yapılarak kurumun zarara uğratıldığı, kurum çalışanlarının adrese teslim ihalelerden bilgi sahibi olmalarına rağmen şikayette bulunmayarak hukuksuzluğa göz yumdukları bilgisine yer verildi. İddianamede, ''Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevli olan şüpheli Aytaç Durak'ın sözlü talimatları ile ihalelerin parçalara bölünerek onun belirlediği şirketlere ve özellikle Peyzaj Sanatları şirketine verilmesi nedeniyle bütün olaylardan Aytaç Durak'ın da sorumlu olduğu ve talimatların başkanlık makamından alındığı anlaşıldı'' ifadesine yer verildi. Olayla ilgili olarak şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi. Bu arada Aytaç Durak ve belediyede görevli şüphelilerin, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüphelilerin, savunmalarında ''Kamu hizmetlerinin aksamaması ve açık ihale için geçirilmesi gereken sürenin yeterli olmaması nedeniyle ihale bölünerek pazarlık usulü yapılmıştır'' dedikleri bildirildi.