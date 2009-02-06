"Aynı ilgi ve yakınlığı göremedim"



Türk Milli Takımı yerine Almanya Milli Takımı'nda oynamayı seçen Werder Bremen'in Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil, kendisi için tercih yapmanın çok zor olduğunu söyledi.



Werder Bremen'in Perşembe günü öğleden sonra yaptığı antrenman sonrası DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan genç futbolcu, karar vermesinde ailesi ve arkadaşlarının da etkili olduğunu belirtti.



Türkiye'yi çok sevdiğini ancak Almanya Milli Takım yetkililerinin kendisiyle daha çok ilgilendiğini ve değer verdiğini anlatan Özil, "İnanın karar vermekte çok zorlandım. Günlerce düşündüm. Zaman zaman uykusuz kaldım. Ben Almanya genç takımında oynadım. U21 takımında forma giydim. Burada benim bir çevrem ve arkadaşım var. Uzun uzun düşündükten sonra Almanya Milli Takımı'nda oynamaya karar verdim. Karar verdikten ve açıkladıktan sonra rahatladım. Üzerimde büyük bir baskı vardı. Bu süre içinde Alman Milli Takım yetkilileri benimle yakından ilgilendi. Türk Milli Takımı'ndan aynı ilgiyi ve yakınlığı görmedim. Şu an huzurluyum ve mutluyum" dedi.



BENİM İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI



Almanya Milli Takım kampına davet edilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ede Mesut Özil, "Kararımı açıkladıktan sonra Almanya Milli Takımı kampına davet edildim. Çok mutlu oldum. Milli formayı giyecek olmam beni çok heyecanlandırdı. İnşallah başarılı olurum. Hedefim uzun yıllar Almanya Milli Takım formasını giymek. Benim için yeni bir dönem başladı" diye konuştu.