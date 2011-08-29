-"Avusturya maçı daha zor geçecek" İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - (A) Milli Futbol Takımı İdari Koordinatörü Okan Buruk, 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Avusturya ile yapacakları karşılaşmanın Kazakistan mücadelesine göre daha zor geçeceğini söyledi. (A) Milli Takımı'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenman sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Buruk, Kazakistan'ın güçlü bir takım olmamasına rağmen ciddiye alınması gerektiğini belirterek, ''Bu tür takımlar mücadele eder. Ancak Avusturya maçı deplasmanda olması nedeniyle daha zor olacak. Avusturya'nın ne yapacağı belli olmaz. Bazen güzel işler yapıyorlar, bazen çok acemice hareketleri oluyor. Zayıf yönlerini değerlendirmemiz gerekiyor. Biz iki maçımızı da kazanarak hedefimize ulaşmak istiyoruz'' dedi. -Emre Belözoğlu'na destek- Milli takımın Estonya ile yaptığı özel maçta taraftarlarca yuhalanan Emre Belözoğlu'na da destek veren Buruk, milli forma altında hiçbir futbolcunun ıslıklanamayacağını dile getirdi. Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Estonya maçında üzücü bir gece yaşadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: ''İlk defa bir milli futbolcu ıslıklandı. Maça gelen insanlar adına üzücüydü. Ben böyle bir olaya ilk defa rastladım. Milli forma kutsaldır. İçindeki her insan da kutsaldır. Milli takımı seviyorsak destek vermeliyiz. Milli forma altında kimse ıslıklanamaz. Başarırsak hep beraber başarırız. Sahada kim olursa olsun desteklensin.'' -''Arda ilk maçında iyiydi''- İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan ve bugün yeni takımıyla ilk kez lig maçına çıkan Arda'nın performansına değinen idari koordinatör Buruk, ''Arda ilk maçında iyiydi. Bütün pasları olumlu kullandı. Hatalı pası yoktu. Ayrıca futbolcu için zor olabilecek bir saatte oynadı. Buna rağmen rahattı. Geçen günlerde İspanya'ya gittim ve kendisinin ne kadar sevildiğini de gördüm'' şeklinde konuştu. Bu arada Real Madrid'e transfer olan ancak sakatlıkları nedeniyle henüz forma şansı bulamayan milli futbolcular Nuri Şahin ve Hamit Altıntop ile ilgili bilgiler de veren Buruk, ''Nuri antrenmanlara başladı. Sanırım tam hazır olmadığı için bir süre daha zamana ihtiyacı olduğu söylendi. Hamit de koşulara başladı. Tam hazır olması için bir ayı var. İnşallah Nuri, bundan sonraki maçlarda aramızda olacak'' diye konuştu.