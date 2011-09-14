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"Avukatlara fiziki arama yapılmamaktadır" İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2011 20:34

-"Avukatlara fiziki arama yapılmamaktadır" İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Emre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na girişlerde yapılan güvenlik denetimlerine ilişkin, ''İddia edildiği gibi kimliğini gösteren bir avukatın, gerek elle, gerek el kontrol cihazıyla üst aramalarının yapıldığı hususu tamamen gerçek dışıdır. Avukatlara yönelik fiziki bir üst araması kesinlikle yapılmamaktadır'' dedi. Mustafa Emre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına yaptığı açıklamada, kapsamlı olarak iki haftadan bu yana tüm birimleriyle faaliyete geçen İstanbul Adalet Sarayı'na girişlerde yapılan güvenlik denetimleri yüzünden son günlerde bir grup avukat tarafından başlatılan ve Adalet Sarayı önünde özel güvenlik görevlilerine fiili saldırıda bulunulmasına kadar giden, yazılı ve görsel yayın organlarına yansıyan olaylara ilişkin açıklama yapılması zaruriyetinin doğduğunu belirtti. Basına yansıyan ifadelerde, binaya girişlerde avukatların usulsüz olarak üst aramalarının yapıldığı ve bir grup avukatın da buna karşı çıkarak, üst araması yaptırmadan binaya girmeye kalkıştıkları, engellemeler üzerine de özel güvenlik görevlileri ile aralarında bir arbedenin yaşandığının belirtildiğine dikkati çeken Emre, ''İddia edildiği gibi kimliğini gösteren bir avukatın gerek elle, gerek el kontrol cihazıyla üst aramalarının yapıldığı hususu tamamen gerçek dışıdır. Binaya girişte talep olunan ve yapılan işlem, ana girişlerde kurulu duyarlı kapıdan geçilmesi ve çantaların x-ray cihazından geçirilmesidir. Avukatlara yönelik fiziki bir üst araması kesinlikle yapılmamaktadır. Öte yandan, adliyenin ana giriş kapısına konulan duyarlı kapı ve x-ray cihazından geçirilmek üzere yapılan kontrol, güvenlik amaçlı yapılan bir denetimdir'' dedi. Adli ve önleme arama yönetmeliğinin 25. maddesinin a fıkrası gereğince, ''devletçe kamu hizmetine özgülenmiş bina ve her türlü tesislere giriş ve çıkışın belirli kurallara tabi tutulduğu hallerde, söz konusu tesislere girenlerin üstlerinin veya üzerlerindeki eşyalar veya araçlarının aranmasında, ayrıca bir arama emri ya da kararı gerekmeyeceğinin'' belirtildiğini dile getiren Başsavcı Vekili Emre, şöyle devam etti: ''Bu itibarla adliyeye giriş yapan avukatların da bina girişinde kurulu bulunan duyarlı kapıdan geçmeleri ve çantalarını da x-ray cihazından geçirmeleri zorunludur. Mevzuattan kaynaklanan bu zorunluluk sebebiyle yapılan uygulamayı arama kapsamında değerlendirmek ve 1136 salıyı Avukatlık Kanunu'nun 58. Maddesine aykırı olduğunu ileri sürmek mümkün değildir.''

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