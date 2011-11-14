-"Avrupa'ya yardım etmeye devam edeceğiz" HONOLULU (A.A) - 14.11.2011 - Japonya Başbakanı Yoshihiko Noda, Avrupa'nın yatırımcı güvenini geri kazanabileceğini göstermesi halinde Japonya'nın Avrupa'ya yardım etmeye devam edeceğini bildirdi. Noda, Hawaii'nin başkenti Honolulu'da 21 üyeli Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde yaptığı açıklamada, Japonya'nın alacağı Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) tahvillerinin miktarına ilişkin bilgi vermedi ancak her ihraçta alım yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Krizin tüm dünya için sonuçları olacağına işaret eden Noda, ''Avrupa'nın, üzerinde anlaşılan geniş kapsamlı paketi uygulaması ve krizin üstesinden geleceğini kanıtlaması halinde gereken katkıyı sağlamaya hazırız'' dedi. Noda, Avrupa'nın finansal ve ekonomik istikrarının tüm dünyanın çıkarına olduğunu belirtti. Japonya, EFSF'nin 7 Kasım'da ihraç ettiği tahvillerin yüzde 10'unu satın aldı. Bu oranın, Japonya'nın şu ana kadar aldığı en düşük tutar olduğu belirtiliyor. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi, fonun düzenlediği bir önceki ihalede tahvillerin yüzde 20'ini satın almıştı.