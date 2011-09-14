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Ekonomi

"Avrupa'nın krizi çözme kapasitesi var" WASHINGTON (A.A)

14 Eylül 2011 20:25

-"Avrupa'nın krizi çözme kapasitesi var" WASHINGTON (A.A) - 14.09.2011 - ABD Hazine Bakanı Timoty Geithner, Avrupa'nın krizi çözme kapasitesi olduğunu bildirdi. Geithner CNBC'ye yaptığı açıklamada, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin, büyük bankalarını risk altında bırakma konusunda hiç bir şansa sahip olmadığına dikkat çekerek, Avrupa'nın krizi çözme kapasitesi olduğunu belirtti. Avrupalıların krizi çözmek için daha fazla şey yapmak zorunda olduklarını ve geç kaldıklarının farkında olduklarını ifade eden Geithner, Avrupa'nın reforma ihtiyacı olduğunu, ancak buna sermayenin eşlik etmemesi halinde işe yaramayacağı uyarısında bulundu. Geithner, Avrupalı liderlerin, finansal krizi çözmek için net şekilde anlaşılır taahhütlerde bulunması gerektiğini vurgulayarak, dünyanın güvenini kazanmak için daha fazlasını yapmak zorunda olduklarını bildiklerini ifade etti. Geithner, Avrupa ülkelerinin, ekonomik toparlanmayı finanse edebilmek için, finansal sistemlerinin arkasında durduklarını açıklığa kavuşturmaları gerektiğini vurguladı.

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