-"Avrupa'nın bu hale gelmesinin nedeni lider eksikliği" İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin artık gücünü kontrol edebildiğini belirterek, ''Kontrol ettiğimiz müddetçe de gücümüzü en iyi şekilde kullanacağız'' dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen ''Dünya Türk Girişimciler Kurultayı''nın Profesyoneller Oturumu'na başkanlık eden Çağlayan, burada yaptığı konuşmada bütün gayretlerinin iki günde yapacakları toplantıları, 2023 Türkiye ideallerini, hedeflerini gerçekleştirmede önemli bir güç birliği yapmak olduğunu söyledi. Çağlayan, ''Hep yine aynı şeye takılıp duruyoruz; kontrol edemediğiniz güç, güç değildir. Şimdi artık Türkiye'nin güçlerini kontrol etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz'' dedi. 6 milyondan fazla Türk diasporasının dünyanın her yerinde olduğunu ifade eden Çağlayan, ''50 yıl önce pazılarına, baldırlarına, kaslarına, dişlerine bakılarak Almanya'ya işçi olarak gönderilen ve bugün Almanya'da Almanya'nın en önde gelen sanayi, ticaret, turizm, siyaset hayatında öne çıkan insanlar ve yine Almanya ile beraber tüm dünyada her biri birbirinden kıymetli başarı hikayesi oluşturan, Türk girişimcilerimiz... Bunlar bizim iftihar kaynağımız'' diye konuştu. Çağlayan, 2,5 yıllık gerek Dış Ticaret gerek Ekonomi Bakanlığı döneminde 112 ülkeye seyahat gerçekleştirdiğini dile getirerek, ''Gittiğimiz bütün ülkelerde en önemli varlıklarımızı, insan varlığımızı gördüm. Her birini tanıdıkça bu ülkeye mensup olmaktan şeref duydum, onur duydum. İnşallah bugünden sonra, birlik, beraberlik içinde ve hepimizin ortak bir noktada buluştuğu bir sistem içine giriyoruz. Artık bundan sonra gücümüzü kontrol edebiliyoruz. O zaman, kontrol ettiğimiz müddetçe de gücümüzü en iyi şekilde kullanacağız'' diye konuştu. Kurultayın büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Çağlayan, yurt dışından gelmiş iş adamlarının, mutlaka Türkiye'deki Oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ile çok yakın diyaloğa girmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Çağlayan, ''Sizin aranızda, tercüman gerektirmeden yurt dışında iş yapan, yurt dışındaki iş imkanlarını size aktaracak ve sizin yurt dışında bir yerde temsilciniz gibi olacak yurt dışından gelmiş birbirinden kıymetli 2 bin 200 değerli kardeşimizle beraber olma fırsatını sağlayacağız. Burayı bir şekilde değerlendirmemiz lazım'' dedi. Türk pasaportunun artık dünyada nereye gidilirse gidilsin itibarlı hale geldiğini söyleyen Çağlayan, bunun hükümetin elde etmiş olduğu büyük başarının sonucu olduğunu vurguladı. Avrupa'da etkili olan krizin temel nedeninin, Avrupa'daki lider eksikliği olduğuna işaret eden Çağlayan, ''Türkiye'de de böylesine başarılı, böylesine bir ekonomi başarısı elde etmenin arkasında yatan sebep siyasi istikrardır'' dedi.