Berliner Zeitung Brüksel'deki zirvenin sonucunu şöyle

değerlendiriyor:

“İdealizm ile acımasızlığın bir karışımı olan güncel planlar özellikle

umutlar üzerine inşa edildi. Türkiye’deki gibi otoriter bir yönetimin

anlaşmayı şantaj olarak kullanmayacağı umudu ve sığınmacıların

Avrupa’ya gelmek için başka güzergâh aramayacağı umudu üzerine…

Bu planlar başka AB üyelerinin de gerçekten sığınmacı kabul

edeceğinden yola çıkıyor. Bu planlar, iltica yasalarının daha da

sertleştirilmesine göze alıyor. Bu anlaşma gerçek bir çözüm değil,

aksine aşırı derecede dengesiz bir yapı. Ama aynı zamanda bir

başlangıç da. Birlik çıkarlarını ulusal çıkarların üstünde tutma çabası

yönünde Avrupa'daki ortak tutum da sonuçta bir değer.”

Tagesspiegel gazetesinin yorum sütununda ise şu satırları

okuyoruz:

“Avrupalı ve insanî açıdan asıl uygun çözüm, iyi organize edilmiş ve

iyi korunan dış sınırlarda gerçekten yardıma muhtaç savaş

mağdurları ile ekonomik nedenlerden dolayı göç edenleri birbirinden

ayırt edebilmek olurdu. Türkiye çivisinin Avrupa binasını bir arada

tutması isteniyor. Bir bu, bir şu çözüm önerisinin masaya geldiği son

aylardaki reel politikanın mantık çerçevesinde Ankara ile işbirliği

gayet yerinde bir adım. Durumun bu raddeye gelmesi ise, kendine

değerler ve dayanışma birliği olarak bakan Avrupa’nın acizliğinin

belgesi.”

Münster’de çıkan Westfälische Nachrichten adlı gazetenin yorumu

da şöyle:

“Sonuçta rahatlama daha ağır basıyor. AB ile Türkiye arasında

anlaşma sağlandı. Brüksel’deki zirve motorunun teklemesine rağmen

nihayet hedefine ulaştı. Kendi içinde bölünmüş bir AB şimdilik

inandırıcılığını korumayı başardı. Bu kirli bir anlaşma mı? Hayır.

Ankara ile varılan anlaşmanın bir alternatifi yok, zira Avrupa bir

yandan dışarıya karşı kapanmak ama bir yandan da zordaki insanları

unutmadığını göstermek istiyor. Bu zamanla rahatsız edici ödünlere

neden olacağı kesin bir denge arayışı.”

Magdeburg’da çıkan Volksstimme gazetesi AB ile Türkiye arasında

varılan anlaşmayı şöyle değerlendiriyor:

“Türkiye dışarıya karşı AB’nin mali yardımı ile milyonlarca

sığınmacıya sürekli olarak koruma sağlayabilecekmiş gibi yapıyor.

Ancak ülkedeki durum giderek gerginleşiyor. Kendi işini kaybetme

korkusuyla sığınmacılara karşı bir tavır alan Türklerin sayısı her

geçen gün artıyor. Birçok kişi de suç oranının artmasından korkuyor.

PKK ile çatışmalar ve IŞİD teröristlerinin artan tehdidi de tabloyu

ağırlaştırıyor. Gelecek aylarda ülkeye binlerce sığınmacı daha

gelirse, rüzgarın yönü iyice değişebilir. Alman Federal Hükümeti bu

yüzden Suriye’deki savaşı sona erdirmek için uluslararası

partnerleriyle elinden geleni yapmak zorunda.”