İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Düşünce kuruluşu New Financial tarafından yapılan yeni bir çalışma, Londra\'nın Avrupa\'da finansal aktiviteyi domine eden merkez olmaya devam ettiğini ve Avrupa Birliği içindeki rakipleri Paris ve Frankfurt\'u çok geride bıraktığını ortaya koydu.

New Financial\'ın çalışmasına göre, New York dünyanın bir numaralı finans mernkezi olurken, yapılan çalışmada ABD 100 üzerinden 79 aldı. İngitere ise 100 üzerinden 40 ile ikinci sırada yer aldı.