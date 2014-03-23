"Avrupa'da bölünme tehlikesi"



Ukrayna'yı hafta sonu ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, tarafları krizin daha da büyümesi ihtimaline karşı uyardı. Kırım krizinin Avrupa'nın bölünmesi tehlikesine yol açtığını ifade eden Bakan, “Geçen hafta Kırım'da yapılan referandum ve Rusya Federasyon Konseyi'ndeki hazırlıklarla Kırım'ın Rus toprağı olması için gereken koşullar uygun hale getirilmiş oldu. Bunlar uluslararası hukukla örtüşmemekte ve Avrupa'nın bölünmesi tehlikesinin oluşmasına neden olmaktadır. Yıllar içerisinde edindiğimiz tecrübe ile bu duruma izin vermemek, her şeyden önemlisi de yeniden kan dökülmesini engellemek zorundayız” şeklinde konuştu.

Steinmeier, Ukrayna'nın doğusundaki durumun istikrarlı olmadığına da işaret ederek Rusya'nın Ukrayna'daki müdahalesinin Kırım'ı aşması durumunda, ekonomik dezavantajlar göze alınarak, Avrupa'nın gereken tedbirleri alacağını söyledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcilerinin kısa bir süre içerisinde Ukrayna'ya gideceğini de ifade eden Bakan sözlerini şöyle sürdürdü: “AGİT gözlemcilerinin bölgeye gönderilmesi üzerinde anlaşmış olmamız beni çok sevindiriyor. Görev kapsamında toplamda 400 gözlemci Ukrayna'ya gidecek. İlk heyet birkaç gün içerisinde yola çıkacak. Ülkenin batısı, doğusu ve güneyinde oradaki durumu gözlemleyecek ve bize rapor edecekler.”

"Enerji yeni atom bombası olmasın"

Alman Bakan, Ukrayna Başbakanı Arseni Yazenyuk'a ülkenin istikrara kavuşması için yardım sözü de verdi. Yazenyuk ise Ukrayna'nın özellikle doğalgaz tedariki konusunda Avrupa'dan destek beklediğini şu sözlerle vurguladı: “Öncelikli olan konu enerji güvenliği. Ukrayna'nın enerji güvenliğini sağlamak için Avrupa Birliği üyelerinden doğalgaz konusunda desteğe ihtiyacı var.”

Cuma günü yapılan AB zirvesine katılan Yazenyuk, “Rusya dâhil olmak üzere hiç kimsenin enerjiyi yeni atom bombası olarak kullanmasına izin verememeliyiz” demişti. Yazenyuk, Rusya'nın Ukrayna'ya doğalgaz ikmalini tamamen kesmesinden veya büyük ölçüde azaltmasından endişe ediyor.

Rus enerji devi Gazprom, geçen günlerde doğalgaz fiyatının iki katına çıkarılacağını duyurmuştu. Kulislerde, AB'nin buna karşı formülünün, Rus gazını Kiev'den batıya taşımak yerine, Norveç veya Kuzey Denizi'nden çıkarılan gazın Kiev'e ikmali olduğu konuşuluyor.

Rusya'dan yalanlama

Öte yandan Rusya'nın Kırım politikası Ukrayna'da endişeleri artırıyor. Ukrayna geçici hükümeti, ülkenin doğu sınırındaki Rus birliklerinin kalıcı bir tehlike olarak görüldüğünü söyledi. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy, ‘Rus askerlerinin her an saldırıda bulunmaya hazır olduğunu' öne sürdü.

Parubiy başkent Kiev'de yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in amacının Kırım değil, Ukrayna'nın bütünü olduğunu söyledi. Rus Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın doğu sınırına asker yığıldığı iddialarını reddetti. Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Antoliy Antonov, “Ukrayna sınırına asker konuşlandırılması sırasında tüm uluslararası anlaşmaların gözetildiğini” ifade etti.