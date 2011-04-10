-"AVRUPA ÜLKELERİNİN DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMAYA AÇIĞIZ" ŞAM(A.A) - 10.04.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Suriye'nin kapsamlı bir reform sürecinde olduğunu ve Avrupa ülkelerinin deneyimlerine açık olduklarını söyledi. Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov'u kabul eden Esad, Suriye'de son haftalarda meydana gelen olayları değerlendirerek ülke güvenliği ve istikrarının korunması gerektiğine dikkati çekti. Esad, "Suriye'nin kapsamlı bir reform sürecinde olduğunu ve Avrupa ülkelerinin bu konudaki bilgi ve deneyimlerinden faydalanabileceklerini" kaydetti. Mladenov ise, "Bulgaristan'ın Suriye yönetimi tarafından başlatılan reform sürecini desteklediğini ve her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu" bildirdi.