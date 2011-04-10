T24 LogoT24 Logo
Dünya

"AVRUPA ÜLKELERİNİN DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMAYA AÇIĞIZ" ŞAM(A.A)

10 Nisan 2011 19:42

-"AVRUPA ÜLKELERİNİN DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMAYA AÇIĞIZ" ŞAM(A.A) - 10.04.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Suriye'nin kapsamlı bir reform sürecinde olduğunu ve Avrupa ülkelerinin deneyimlerine açık olduklarını söyledi. Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov'u kabul eden Esad, Suriye'de son haftalarda meydana gelen olayları değerlendirerek ülke güvenliği ve istikrarının korunması gerektiğine dikkati çekti. Esad, "Suriye'nin kapsamlı bir reform sürecinde olduğunu ve Avrupa ülkelerinin bu konudaki bilgi ve deneyimlerinden faydalanabileceklerini" kaydetti. Mladenov ise, "Bulgaristan'ın Suriye yönetimi tarafından başlatılan reform sürecini desteklediğini ve her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu" bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24