"Avrupa Erdoğan'a teslim olmuş değil"

Bamberg'de yayımlanan Fränkischer Tag, AB Komisyonu'nun Türkiye ile

ilgili kararını şöyle değerlendiriyor:

"Avrupa tavsiye kararına rağmen Erdoğan'a teslim olmuş değil. Vize

serbestisi somut hukuki koşullara bağlandı. Ayrıca vize serbestisi Türkiye'de

hukuk devleti koşulları kötüye gider ya da Türkiye kendisini AB-Türkiye

anlaşması ruhuna bağlı hissetmezse, askıya alınabilecek. Cumhurbaşkanı

Erdoğan şu an zafer kazanmış gibi görünebilir. Erdoğan'ın ülkeyi yönetme

tarzı ne kadar hesap edilemez, kestirilemez hale geliyorsa, bunun

arkasındaki nedenler de o kadar iyi görünüyor: Gurur, kendini gösterme ve

şöhret hırsı."

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un aynı konuyla ilgili yorumunda,

Ankara'nın vize serbestisi için beş önemli koşulu daha yerine getirmesi

gerektiğini hatırlatıyor:

"Ankara terörle mücadele yasalarını, artık bu yasaları gösterileri engellemek

ve gazetecileri tutuklamak için bir bahane olarak kullanamayacak şekilde

değiştirmek zorunda. Türkiye, vatandaşların kişisel verilerini, onların kişisel

haklarına önem verilecek şekilde korumak zorunda. Sadece bu koşul altında

Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile etkin bir işbirliği yapılması mümkün. Ve

Türkiye sonuç olarak yolsuzluğu etkili biçimde engellemek için daha fazlasını

yapmak zorunda. Bu maddelerin son ana kadar yerine getirilmemesi sürpriz

değil. Çünkü siyasi açıdan en hassas, en tartışmalı noktalar. Brüksel şimdi

birdenbire gözlerini mi kapatıyor? Hayır. Çünkü alınan tavsiye kararı haziran

sonunda vize serbestisi tanınması sürecini başlatıyor. Bu tarih siyasi olarak,

AB ve Türkiye arasında mülteci krizi anlaşmasının bir parçası olarak

belirlendi. Komisyon yerine getirilmeyen kriterleri açık biçimde dile getirdi ve

beklendiği üzere Ankara'ya ev ödevlerini yaz tatilinin öncesine dek

tamamlaması yönünde tavsiyede bulundu. Vize serbestisi kararı Avrupa

Parlamentosu ile ilgili üye ülkelerde verilecek."

Westfälische Nachrichten aynı konuyla ilgili yorumunda şu satırlara

yer

veriyor:

"Avrupa'da mülteci krizi olmasa, Türkiye de bugün vize serbestisi şansını bu

koşullarda yakalayamazdı. Ancak Suriye ve Irak'ta çatışmalar sürdükçe,

mülteci akını devam ettikçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki kartlar da

daha iyi olacaktır. Ne yazık ki."

Kölner Stadt-Anzeiger, Türkiye'yle ilgili yorumunda aynı şekilde eleştirel:

"Öyle ya da böyle şu düşünceye alışmalı ve bilmeliyiz: Göçün her türlüsü

olumlu olduğu kadar olumsuz etkileri de beraberinde getirebilir. Türkiye

Cumhurbaşkanına mülteciler nedeniyle insan hakları alanında verilecek taviz

her koşulda vize serbestisinde verilen tavizden çok daha büyük ve kabul

edilemez."

Alman gazetelerinin yer verdiği bir başka konu ise ABD'de başkanlık yarışı

mücadelesi. Mitteldeutsche Zeitung, Cumhuriyetçi adayların art arda aday

adaylığı yarışından çekilmesini ve milyardar Donald Trump'ın tek aday olarak

kalmasını yorum sütunlarına taşıyor:

"Kimin elinde bir çekiç varsa, her sorunu bir çivi gibi görür. Tecrübeleri emlak

işleriyle sınırlı olan biri aynı şekilde her şeyi bir kira sözleşmesi pazarlığı gibi

görür. Ancak devletler arasındaki müzakereler böyle işlemiyor. Trump

destekçileri adaylarının bunu ancak Beyaz Saray'da oturduğunda

öğreneceğini belirterek, karşı çıkıyor. Bu olabilir. Ancak Trump'un bu ilişkide

öğrenme güçlüğü çekeceğini gösterme riski büyük. Bir inşaat devi bunu göze

alabilir. Zarar da sadece kendisini etkiler. Ancak bir ABD Başkanı bunu göze

alamaz."