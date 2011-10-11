-"Avro Bölgesinin mali birliğe ihtiyacı var" STOCKHOLM/PRINCETON (A.A) - 11.10.2011 - İsveç Bilimler Akademisinin bu yıl Nobel Ekonomi Ödülüne layık gördüğü ABD'li ekonomist Christopher Sims, ''Avro Bölgesinin çökmenin önüne geçmek için mali birlik yaratması gerektiğini'' söyledi. Profesör olarak görev yaptığı Princeton Üniversitesi'ndeki basın toplantısında konuşan Sims, ''Avro yaşamaya devam edecekse Avro Bölgesi mali külfetin paylaşımını sağlayacak çözüm üretmeli'' dedi. Sims, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesi ülkelerinin ''merkezi mali desteğine'' ihtiyacı olabileceğini ifade etti. Avro Bölgesi hükümetleri bölgenin borç krizinin zayıf ekonomilere sahip Yunanistan, Portekiz ve İrlanda'dan İtalya dahil bölgenin büyük ekonomilerine yayılmasını önlemek için çözüm üretmeye çalışıyor. Konuşmasında küresel ekonominin bugün karşı karşıya olduğu sorunlara da değinen Sims, çalışmasında mevcut finansal karmaşanın çözümüne yardımcı olabilecek kolay bir yol bulunmadığını belirterek, ''Basit bir cevabım yok, ancak benim kullandığım ve Thomas Sargent'in geliştirdiği yöntemler bu karmaşadan çıkmanın yollarını bulmanın temelini oluşturuyor'' diye konuştu. Nobel Ekonomi Ödülünü bu yıl Sims ile paylaşan ABD'li ekonomist Thomas Sargent de küresel ekonomik kriz için basit çözüm bulunmadığını belirterek, ''Dünyayı mahvetmeden önce modellerimizdeki deneyimlerimizi uygulamaya çalışmalıyız'' dedi. Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Sargent ve Sims, ABD'nin ekonomik sorunlarını çözmede ''sihirli bir değneğe'' sahip olmadığını da söylediler.