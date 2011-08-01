-"AVM'LERİN YASASI OLMALI" İSTANBUL (A.A) - 01.08.2011 - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Aygün, 80 milyar dolarlık ciroyu temsil eden perakende sektörünün mutlaka yasası olması gerektiğini belirtti. Aygün, kamuoyunda ''Perakende Yasası'' olarak bilinen Alışveriş Merkezleri ve Büyük Mağazalar Yasa Tasarısı'nın hükümetin gündemine girmemesi konusunda yaptığı yazılı açıklamada, yasa koyucuyla, bakanlıkla istişareler yaptıklarını, yerel perakendecilerin ihtiyaçlarını, bu yasadan beklentilerini, yasanın nasıl olması gerektiği yönünde rapor sunduklarını anımsattı. 80 milyar dolarlık ciroyu temsil eden sektörün, mutlaka bir yasası olması gerektiğini vurgulayan Aygün, açıklamasında, ''Sektördeki yabancı oyuncular, yasa olmamasından kaynaklı boşluklardan, açıklardan yararlanarak daha da güçlendikten sonra mı bu yasa çıkacak?'' sorusuna yer verdi. Aygün, konunun, hükümet gündeminde olmamasının, sektörü hayal kırıklığına uğrattığını ifade ederek, tasarının bir an önce yasalaşıp, piyasaya düzen gelmesi gerektiğini savundu. Sektörün beklentilerine ilişkin olarak da Aygün, açıklamasında, şunları kaydetti: ''Pazar günleri de kapalı olmak istiyoruz. 7 gün hizmet verdiğimiz için çalışanlarımız başka mesleklere yönelebiliyor. Dolayısıyla kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Aynı bölgede ihtiyacın üzerinde market açılmasının da engellenmesi gerekiyor. Türkiye perakendesinin 3-5 firmanın tekeline kalmasını istemiyoruz. Bakkallar tarafında, Perakendecilik Yasası'nın çıkmasını istemiyormuşuz gibi bir kanaat var. Biz istiyoruz ki bakkallar da hayatını devam ettirsin. Onlar toplumumuzun olmazsa olmazları arasında. Daha önce federasyon ve dernekler yokken, yanı başımızdaki meslektaşımızla belki öldüresiye rekabet ediyorduk; o bizi bitirmeye çalışıyordu ya da biz onu bitirmeye çalışıyorduk. Ama dernekleştikten, federasyon da oluştuktan sonra 'onu nasıl yaşatabiliriz, biz nasıl yaşayabiliriz, hep birlikte nasıl ayakta kalabiliriz'in çalışmalarını yapıyoruz. Biz meslektaşlarımız adına yapılması gereken ne ise elimizden geleni ardımıza koymadan çalışacağız.''