-"AVCI'NIN BİLDİĞİ KONU SUÇSA MÜDAHALE ETMELİYDİ" GİRESUN (A.A) - 30.09.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, ''Hanefi Avcı'nın bildiği konu suç ise görevdeyken buna müdahale etmesi, ayrıldıktan sonra da bunu savcılığa intikal ettirmesi gerekirdi'' dedi. Canikli, Ticaret Borsası Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Hanefi Avcı'nın tutuklanması kararıyla ilgili görüşlerini sorması üzerine açıklama yapan Canikli, tutuklanma kararının yargısal bir karar olduğunu söyledi. Avcı hakkında yürütülen soruşturmanın gizli olduğu için konuya kimsenin vakıf olmadığını belirten Canikli, şöyle konuştu: ''Oradaki gerekçeleri bilemiyoruz. Ama basına yansıyan gerekçelerden yola çıkarak değerlendirme yapmak doğru olmaz. Kitabın bir kısmını okumuştum. Bunun sonucunda şöyle bir kanaatim oldu. Kitabın birkaç yerinde benim başıma bir şey gelirse, şundandır, bundandır anlamına gelen birtakım ifadeler bulunuyordu. Bir devlet görevlisinin böyle bir kitap yazmasını yadırgamıştım. Hanefi Avcı'nın bildiği konu suç ise görevdeyken aktif olarak buna müdahale etmesi, ayrıldıktan sonra da bunu savcılığa intikal ettirmesi gerekirdi. Yapılması gereken doğru ve hukuki yaklaşım budur. Devlet adamlığı olmanın yaklaşımı bana göre bunu gerektirir.'' -SAVARONA YATI'NDA FUHUŞ YAPILDIĞI İDDİASI- Canikli, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarını, izlerini taşıyan bir simge haline gelen Savarona Yatı'nda bu tür utanç verici işler yapılmasının bütün milleti derinden üzdüğünü belirtti. Olayın yargıya intikal ettiğini de hatırlatan Canikli, ''Savarona ile ilgili sözleşmeler de muhtemelen feshedilecek. İşin parasal cezai boyutu ve cezai boyutuyla ilgili gereken her şey yapılacaktır. Yargıya intikal ettiği için de hemen bugüne yarına sonuçlanmaz, ne kadar sürer bilemiyorum. Yargının takdiri ama idari olarak çok hızlı hareket ediyoruz. Maliye Bakanlığı da sözleşmenin feshi için gerekli çalışmaları yapıyor. Gerçekten üzücü bir olay. Keşke olmasaydı ve böyle haberler duymasaydık'' diye konuştu.