-"ATLETİZM FEDERASYONU'NDA MÜTHİŞ BİR DAĞINIKLIK VAR" ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Atletizm Federasyonu içerisinde müthiş bir dağınıklığın olduğunu söyledi. 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın ardından bir değerlendirme yapan Genel Müdür Akgül, Federasyondaki dağınıklığın bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, ''O dağınıklığı toparlamamız gerekiyor. Sırf dostluğa ve arkadaşlığa yönelik kamplar yapılması lazım. Performans kampları değil, arkadaşlık kampları yapılmalı'' diye konuştu. Federasyonda bir soğukluk ortamının söz konusu olduğunu vurgulayan Akgül, şöyle devam etti: ''Bu hissediliyor. Federasyon içinde bir dostluğun, bir arkadaşlığın, bir kardeşliğin yaratılması lazım. Eğer yapılmış yanlış bir açıklama varsa, cezasını Federasyon verecektir. Ben onlara girmem ama ortada bir soğukluk olduğu gerçek. Bu soğukluğun kesinlikle giderilmesi gerekli. Bununla ilgili Federasyon yetkilileriyle gelecek hafta içeresinde görüşeceğiz. Sadece dostluğa yönelik bir kamp yapılmasını isteyeceğim.'' -''HATİPOĞLU KONUSUNU FEDERASYON ÇÖZECEK''- Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, bayanlar 5 bin metrede elde edilen başarılar sonrasında, açıklamalarıyla gündeme gelen antrenör Ertan Hatipoğlu konusunu federasyonun çözeceğini söyledi. Ertan Hatipoğlu ile kesinlikle doğrudan görüşmeyeceğini dile getiren Akgül, ''Federasyonumuz görüşecek ve bu konuyu çözecek. Federasyonda arkadaşlığın ve kardeşliğin tesis edilmesi anlamında bir eksiklik var. O eksikliğe yönelik de Federasyona gerekli talimatı verdim. Hem sporcuların hem yöneticilerin hem de antrenörlerin içinde bulunduğu bir kamp istiyorum. Bu toparlanmayı sağlayacağız'' şeklinde konuştu.