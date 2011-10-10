-"Atletico'nun Arda'yı transferi tam isabet" MADRİD (A.A) - 10.10.2011 - Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Gheorghe Hagi, Arda Turan'dan övgü ile söz ederek, ''Atletico'nun Arda'yı transferi tam isabet oldu'' açıklamasında bulundu. İspanyol spor gazetesi El Mundo Deportivo'ya demeç veren Hagi, ''Arda'yı ben keşfettim ve ilk defa ben oynattım'' derken, ''Galatasaray'ın genç takımındayken diğer takım arkadaşlarına oranla sahada daha fazlasını veren bir futbolcu olduğu görülüyordu. Ayrıca büyük bir kişilik olduğu da belliydi'' ifadelerini kullandı. Arda'nın güçlü karakteri sayesinde hızlı bir şekilde olgunlaştığını belirten Hagi, ''Benim için Atletico Madrid büyük bir transfer yaptı. Gerek saha içinde yaptıkları gerekse kişiliğiyle tam bir yıldız. İyi bir çocuk ve futbola aşık. Futbol tutkusunu kaybetmedi ve bu çok önemli. Büyük bir yeteneğe sahip. Onun için memnunum'' yorumunu yaptı. Hagi, Arda'nın Atletico Madrid'de başarılı olacağına ilişkin ''Hiçbir şüphesinin olmadığını'' vurgulayarak, ''Başarılı olması için gerekli herşeye sahip. Gördüğüm en iyi futbolculardan biri. Futbola aşık olmasının yanısıra kulübüyle de bütünleşen bir futbolcu'' dedi. Arda'nın Galatasaray'dayken bir değişikliğe ihtiyaç duyup duymadığıyla ilgili bir soruya ise Hagi, ''Bunu ben değil o bilir. Benim bildiğim, İspanyol futbolunun onun kalitesi için en iyisi olduğudur. Atletico taraftarları onunla çok eğlenecek'' cevabını verdi. Hagi ayrıca, kendisiyle Arda'nın karşılaştırılamayacağını söyleyip, ''Ben sol o ise sağ ayağını kullanıyor. Başlarda bana benzetiliyordu ama ben inanıyorum ki Arda kendine özel bir ruha sahip. Paylaştığımız tek şey ikimiz de büyük futbolcularız'' dedi.