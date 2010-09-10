-"ATLASJET'LE ANLAŞMAMIZ BİRKAÇ GÜNLÜK DEĞİL" LEFKOŞA (A.A) - 10.09.2010 - KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner, Kıbrıs Türk Hava Yolları'na (KTHY) işletme ortağı olan Atlasjet'le ''anlaşmalının birkaç günlük değil beş yıllık olduğunu'' söyledi. Saner, Atlasjet'in ''KTHY yolcularını taşıma konusundaki yükümlülüklerini 31 Ekime kadar yerine getirmeye devam edeceği, ileriye dönük planlamalar için ise görüşmelerin sonucunu bekleyeceği'' şeklindeki açıklamalarını değerlendirirken, bu açıklamayı gazetede gördüğünü ve anlam veremediğini kaydetti. Atlasjet'le 26 Haziranda anlaşma imzalandığını ve her iki tarafın da yükümlülüklerini yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Saner, havacılık kuralları gereği çözülmesi gereken birtakım sorunlar olduğunu, bunların da Anavatan Türkiye'deki yetkililerle birlikte çözüleceğini söyledi. Saner, Atlasjet'in sıkıntılarını bakanlığa ileteceği ve buna çözüm bulunacağı ümidini dile getirerek, ''Bizim anlaşmamız birkaç günlük değil beş yıllıktır'' ifadesini kullandı.