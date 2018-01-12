T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Atatürk Havalimanı işgali" iddianamesi kabul edildi

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)  15 Temmuz darbe girişiminde 2 kişinin şehit olduğu Atatürk Havalimanı'nın işgal girişimine ilişkin 95'i tutuklu 159 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 34

12 Ocak 2018 18:55

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)  15 Temmuz darbe girişiminde 2 kişinin şehit olduğu Atatürk Havalimanı\'nın işgal girişimine ilişkin 95\'i tutuklu 159 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 25 Nisan\'da başlayacak ve 6 hafta sürecek. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde 2 kişinin şehit olduğu Atatürk Havalimanı\'nın işgal girişimine ilişkin 95\'i tutuklu 159 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, ilk duruşmanın Silivri\'de yeni yapılan duruşma salonunda 25 Nisan\'da başlayıp 8 Haziran\'a kadar devam edilmesine karar verdi. 
İddianamede, tüm şüphelilerin \"Anayal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve \"Silahlı terör örgütü\" suçundan da 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bazı şüpheliler hakkında, \"Kasten öldürme\", \"Öldürmeye teşebbüs etme\", \"Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma\", \"Konut dokunulmazlığının ihlali\", \"Silahla tehdit\", \"Kasten yaralama\", \"Mala zarar verme\" suçlarından ise 15\'er yıldan 1\'er kez ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen oranda hapis cezaları isteniyor.  

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİSTANBUL DHATemmuzAtatürk HavalimanıAğır Ceza MahkemesiNisanCumhuriyet BaşsavcılığıMahkemeSilivriHaziranCumhuriyeti HükümetiBazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24