-"ATAMALARA SİYASİ İRADE REHBERLİK ETTİ" ANKARA (A.A) - 22.06.2011 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Yönetim Kurulu, ''Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından yapılan tüm atama ve görevlendirmelerde HSYK'ya çalışma esaslarını düzenleyen 3. maddenin değil, siyasi iktidarın rehberlik ettiğini'' öne sürdü. YARSAV Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, HSYK Kanunu'nun 3. maddesinin ''HSYK, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremez. HSYK, mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatı esaslarını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görev yapar'' denildiği hatırlatıldı. HSYK'nın göreve başladığı 25 Ekim 2010 tarihinden bugüne kadar geçen yaklaşık sekiz aylık sürede 3 bin 49 yargıç ve savcının görev yerini değiştiren üçü yaz kararnamesi kapsamında yedi ayrı kararnameye imza attığı belirtilen açıklamada, İlk dört ayın sonunda da yüksek yargıya 211 yargıç atandığı kaydedildi. Açıklamada, ''Yapılan tüm atama ve görevlendirmelerde de HSYK'ya çalışma esaslarını düzenleyen 3. madde değil siyasi iktidarın iradesi, rehberlik etmiştir'' ifadelerine yer verildi. Yargıç ve savcı camiasında büyük bir göç furyasının başlatıldığı savunulan açıklamada, şekillendirmeden yüksek yargının da nasibini aldığı iddia edildi.