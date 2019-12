-"At eti" operasyonunda gözaltı sayısı 6'ya çıktı İZMİR (A.A) - 24.08.2011 - İzmir'de, ihaleyle yemek hizmetini üstlendiği kurumlarda, menüde at eti kullandığı belirlenen şirkete yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yemek ihalesini üstlenen İzmir'deki şirket ile şirkete malzeme temin eden Manisa'daki iş yerinin yetkilisi 4 kişinin ardından bu şirketlerde çalışan 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyerek, at eti kullanıldığından haberlerinin olmadığını ifaden eden 6 zanlı, işlemlerinin ardından İzmir Adliyesi'ne gönderildi. Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bazı kurumların yemek ihalelerini kazanan firmanın, menüler hazırlanırken dana eti yerine at eti kullandığı yönündeki şikayetler üzerine inceleme başlatmış, laboratuvar incelemesinden geçirilen tabldotlardaki yemeklerde at eti kullanıldığı belirlenmişti. Operasyonda, İzmir'deki birçok kurumun yemek ihalesini üstlenen firma ile bu firmaya malzeme temin eden şirketin yetkilileri gözaltına alınmıştı.