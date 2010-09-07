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Dünya

"AŞTİYANİ'NİN CEZASI YAKINDA UYGULANABİLİR" TAHRAN (A.A)

07 Eylül 2010 02:39

-"AŞTİYANİ'NİN CEZASI YAKINDA UYGULANABİLİR" TAHRAN (A.A) - 06.09.2010 - İran'da recm cezasına çarptırılan Sakine Aştiyani'nin avukatı, müvekkiline verilen bu cezanın, Ramazan ayının bitmesiyle yakında uygulanabileceğini söyledi.  Aştiyani'nin avukatı Cavid Hutan Kian, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, Ramazan ayının bu hafta bitmesiyle iki çocuk annesi müvekkiline, ''her an'' recm cezasının uygulanabileceğini belirterek, müvekkilinin ayrıca geçen hafta 99 kırbaçla cezalandırıldığını doğruladı.  -İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI FRATTİNİ- Bu arada İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Sakine Aştiyani ile ilgili hiçbir kararın alınmadığını söyledi. Bakan Frattini, Aştiyani'nin avukatının, müvekkilinin Ramazan sonunda idam edilebileceğine yönelik açıklamasının ardından gazetecilere ''Önceki gün, AB dönem başkanlığını yürüten Belçika ile birlikte Tahran nezdinde bir girişimde bulunduk. Büyükelçimiz İranlı yetkililerle görüştü ve bize hiçbir kararın alınmadığını söylediler'' dedi.  Frattini ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki'yi de bu konuyu görüşmek üzere Roma'ya davet etti.  Öte yandan Avrupa Parlamentosu adına açıklama yapan tarımdan sorumlu komiser Dacien Ciolos da, uygulamanın insanlık dışı olduğunu belirterek, ''Sadece taşlanarak öldürülmek fikri bile o kadar barbarca ki tamamımız bunu kınamalıyız'' dedi. Avrupalı milletvekillerinin çarşamba günü Sakine Aştiyani lehine bir oylama yapması bekleniyor.

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