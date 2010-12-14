-"ASSANGE BU AKŞAMI DA HAPİSHANEDE GEÇİRECEK" LONDRA (A.A) - 14.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Mark Stephens, müvekkilinin bu akşamı hapishanede geçirme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi bugün, Julian Assange'ın 200 bin sterlininin mahkemede ödenmesi koşuluyla toplam 240 bin sterlin kefaletle şartlı tahliyesine karar verdi. Assange'ın avukatı Stephens ise kararın ardından açıklamalarda bulundu. Stephens mahkemeye ödenmesi gereken 200 bin sterlinin nakit olarak temininin istendiğini ve bu miktarı mahkemeye teslim etmelerinin zaman alacağını söyledi. Müvekkilinin bu nedenle bu akşamı da büyük olasılıkla Londra'daki Wandsworth cezaevinde geçireceğini kaydeden Stephens, Assange'ın hemen serbest bırakılmama nedenlerinden birinin de İsveç'in mahkemenin aldığı kararı temyize götürme olasılığı olduğunu söyledi. Stephens, İsveç tarafının kararı temyize taşıma olasılığıyla ilgili olarak, "Eğer davacı taraf bu kararı temyize taşırsa bu zulüm olur" dedi. Avukat Stephens ayrıca, Assange'ın her zaman İngiliz hukukuna güvendiğini kaydetti.