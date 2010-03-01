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Spor

"Asla hayır diyemezdim"

Altyapının başına geçecek olan Tugay Kerimoğlu: Galatasaray'a hizmet deyince her şeyi bir kenara bıraktım ve teklifi kabul ettim.

01 Mart 2010 02:00

T24 - Altyapının başına geçecek olan Tugay Kerimoğlu Fanatik'e konuştu: Galatasaray'a hizmet deyince her şeyi bir kenara bıraktım ve teklifi kabul ettim.

Sarı-Kırmızılı ekibin altyapının başına geçmesi için teklif yaptığı Tugay Kerimoğlu konuyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

Blackburn Rovers’ta futbola veda eden ve antrenörlüğe başlayan Tugay, “Başkanımız Adnan Polat ve Haldun Üstünel beni aradı. Bana bu görevi layık gördüklerini söylediklerinde onlara hayır demem imkansızdı. Açıkçası çok doğru bir zamanda ve doğru bir yerde teklif gelince, teklifi kabul ettim. Çarşamba günü İstanbul’a geleceğim ve perşembe günü de yapılacak törenle tekrar Galatasaray camiasına katılacağım. Bundan bir ay sonra da görevime başlayacağım. Blackburn Rovers Başkanı ve yönetecilerinin de kararımı anlayışla karşılaşmaları beni ayrıca memnun etti. Bana başarılar dilediler. Divan Kurulu’nda benim altyapının başına geçmemi Başkanımız’ın açıklaması sonrası herkesin beni alkışlaması, ne kadar doğru bir karar verdiğimi gösteriyor. Tabii ki son kararımı aileme danışarak aldım. Çocuklarım İngiltere’de okuyor ama Galatasaray’a hizmet deyince her şeyi bıraktım” dedi. 


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