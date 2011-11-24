-"Askerlik emekliliğe bedelsiz yansıtılsın" talebi ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Türk Sağlık-Sen, askerlik görevini yapan memurların askerlik sürelerinin, 4 bin 500 ve 5 bin lira arasında değişen miktarlarda bir prim ödemeden emekliliğe dahil edilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına başvurdu. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, başvuruda gerek memuriyeti sırasında askere gidenlerin, gerekse askerlikten sonra memuriyete başlayanların askerlikte geçen sürelerinin memuriyet derece ve kademelerinde değerlendirildiği belirtilerek bu açıdan askerlik hizmetinin de memurluk olarak görüldüğüne işaret edildi. Başvuruda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre askerliğini erbaş, er ve yedek subay olarak yapan memurların aylıksız izinli sayıldığı belirtildi. Kanuni bir mükellefiyet olarak yapılan vatan hizmetinde geçen süre zarfında çok cüzi bir harçlık hariç er ve erbaşlara herhangi bir ücret ödenmemesine rağmen bu zaman zarfı için yüklü bir miktar prim ödemek şartı ile emeklilik süresine esas olarak kabul edildiği anlatıldı. Başvuruda ayrıca yedek subay olarak vatani görevini yapanlardan emeklilik kesintisi yapılması nedeniyle askerlik sürelerinin emeklilik süresinin hesabında dikkate alındığı belirtilerek, bu durumun anayasanın kanun önünde eşitlik hükmüne aykırı olduğu ifade edildi. Başvuruda yer verilen yasal gerekçelerin göz önüne alınarak bir an önce hukuki çalışmanın başlatılması ve memurlardan askerlik hizmetini er/erbaş olarak yapanların askerlik süresini kapsayacak şekilde ayrıca bir prim ödemeden hizmet sürelerinin emeklilik sürelerinin hesabında esas alınması istendi. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, başvuruyla ilgili, şu değerlendirmede bulundu: ''Bedelli askerliğin hayata geçeceği şu günlerde memurların da bedelli talebi askerlikte geçen sürelerinin kendilerinden bir bedel alınmadan emekliliklerine yansıtılmasıdır.''