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Dünya
Deutsche Welle

"Askerlerimizi çekmeyeceğiz“

Erdoğan, havaalanında yaptığı açıklamada, Musul’daki Türk birliklerinin çekilmeyeceğini söyledi. Irak ise Dışişleri Bakanlığı’na Türkiye’yi BM Güvenlik Konseyi’ne şikâyet etmek üzere talimat verdi.

11 Aralık 2015 18:30


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, IŞİD'in kontrolündeki Musul'a yakın bir kampta bulunan Türk birliklerinin çekilmeyeceğini söyledi.

Erdoğan, askerlerin muharip askerler olmadığını, Irak ve Kürt güçlerine eğitim veren askerleri korumak için gönderildiklerini kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'nin eğitime devam etme konusunda kararlı olduğunu da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, “Irak merkezi yönetimi eğer oradan ülkemize yapılacak herhangi bir terör saldırısına gerekli tedbiri alamıyorsa, bu tedbirlerimizi biz alırız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin, Türk birliklerinin ülkenin kuzeyine girişiyle ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'ne resmi bir şikâyette bulunulması konusunda Dışişleri Bakanlığı’nı bilgilendirdiği ifade edildi.

İbadi internet sitesindeki açıklamada, Güvenlik Konseyi'nden, Türkiye'den askerlerini Irak'tan derhal çekmesini istemesini talep etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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