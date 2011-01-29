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"ASKERLER GÖSTERİCİLERE ZAFER İŞARETİ YAPTI" ANKARA (A.A)

29 Ocak 2011 01:46

-"ASKERLER GÖSTERİCİLERE ZAFER İŞARETİ YAPTI" ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de, askerler sokağa çıkma yasağına karşı gelen göstericileri zafer işareti yaparak selamladı. Basın mensupları, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden birkaç saat sonra kent merkezinde dolaşan askeri kamyonlardaki askerlerin halka zafer işaretleri yaptıklarını ve göstericilerin de askerleri alkışladıklarını belirttiler. Göstericilerin bazılarının, askerlerle birlikte zırhlı personel taşıyıcıların üzerine çıkmaları ve polislerin göstericilerin ellerini sıkmaları dikkat çekti. Öte yandan, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır makamlarına, tüm göstericileri "derhal ve şartsız" serbest bırakmaları çağrısı yaptı. Mısır halkının demokrasi taleplerine yanıt verilmesini isteyen Ashton, "Mısır yetkililerini derhal ve koşulsuz, barışçıl gösteri yapan tutuklu tüm göstericileri serbest bırakmaya davet ediyorum" dedi. İngiltere Başbakanı David Cameron da Mısır'da reform çağrısı yaparak, demokrasi, insan hakları ve hukuk devletinin güçlendirilmesi yönünde bu ülkede reform ve ilerlemeleri desteklediklerini söyledi. Mısır'daki gösterilerle ilgili "endişesini" dile getiren Fransa da bu ülkede itidal ve diyalog çağrısı yaparken, bu ülkedeki Fransız vatandaşlarının dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu. İtalya da Mısır'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ettiğini açıklayarak, bu ülkelerdeki şiddetin sona ermesi çağrısı yaptı.

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