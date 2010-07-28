-"AŞK GEÇİDİ"NDE ÖLENLERİN SAYISI 21'E YÜKSELDİ BERLİN (A.A) - 28.07.2010 - Almanya'nın Duisburg kentinde cumartesi günü düzenlenen ''Aşk Geçidi'' (Love Parade) etkinliği sırasında çıkan panikte ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi. Duisburg Savcısı Rolf Haverkamp, Alman Haber Ajansı'na (DPA) bugün yaptığı açıklamada, etkinlikte yaralanan 25 yaşındaki bir kadının hastanede öldüğünü ifade etti. ''Aşk Geçidi'' düzenlendiği sırada, festival alanının girişinde bulunan tünelde çıkan panikte 500'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Öte yandan, faciada ölenler için cumartesi günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katılacağı cenaze töreni düzenlenecek.