-"AŞIRI GEVŞEK PARA POLİTİKALARI DÜNYAYI KAOSA ATIYOR" NEW YORK (A.A) - 06.10.2010 - Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi Joseph Stiglitz, ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) aşırı gevşek para politikalarının, küresel ekonominin toparlanmasını sağlamak yerine dünyayı ''kaos''a attığını söyledi. Stiglitz, Kolombiya Üniversitesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, FED ve AMB'den likidite akışının, döviz piyasalarında istikrarsızlığa yol açtığını ifade ederek, bu durumun, Japonya ve Brezilya gibi ülkeleri ihracatçılarını savunmaya zorladığını belirtti. Ünlü ekonomist Stiglitz, ''ironi şu ki, Fed bütün bu likiditasyonu Amerikan ekonomisini canlandırma umuduyla yapıyor. Ancak bu Amerikan ekonomisine hiç bir fayda sağlamazken, dünyanın geri kalanında kaosa neden oluyor. Takip edilen, çok korkunç bir politika'' dedi. Uygulanan gevşek para politikaları sonucu, ABD Doları, belli başlı para birimleri karşısında Eylül ayından bu yana yaklaşık yüzde 6,5 değer kaybetti. Doların piyasaya hızla akışı, Brezilya gibi birçok gelişmekte olan ülkede para biriminin değerlenmesine neden oluyor. Ayrıca, Japon Yeni de dolar karşısında rekor seviyelere ulaştı. Bu ülkelerde para biriminin değerini düşürmek için yapılan son müdahaleleri ''gerekli'' olarak nitelendiren Stiglitz, bu ülkelerin, para birimlerinin değerlenmesini ve ihracatçılarının zarar görmesini önlemesinin doğal olduğunu kaydetti. Brezilya, devlet tahvillerindeki yabancı yatırımlardan alınan vergiyi iki katına çıkarırken, Japonya Merkez Bankası da faiz oranlarını 0 ile 0,1 aralığına çekti. Banka, ayrıca, 60 milyar dolar değerinde varlık satın alacağını açıkladı. Küresel toplam talep eksikliğinden kaynaklanan sorunların, ek mali teşviklerle çözülemeyeceğini belirten Stiglitz, faiz oranlarının düşürülmesinin bir parça yardımı olabileceğini, ancak ABD ve Avrupa'nın karşılaştığı sorunlar karşısında bunun çok zayıf olduğunu kaydetti.