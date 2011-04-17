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"ART NİYET YOK" ANKARA (A.A)

17 Nisan 2011 18:08

-"ART NİYET YOK" ANKARA (A.A) - 17.04.2011 - Adalet Bakanlığı, gazeteci Ahmet Şık'ın tutuklu bulunduğu Silivri 2 No'lu L Tipi Cezaevinden ''Ergenekon soruşturmasının gizliliğini ihlal ettiği'' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına götürülememesiyle ilgili inceleme başlatıldığını, ön incelemede herhangi bir kasıt veya art niyet söz konusu olmadığının tespit edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şık'ın cezaevi aracı olmadığı gerekçesiyle duruşmaya götürülemediğinin öğrenilmesi üzerine konu hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.  Ön incelemede Şık'ın duruşmaya gönderilememesi konusunda herhangi bir kasıt veya art niyet olmadığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, ''Tutukluların araç ve personel eksikliği gibi gerekçelerle duruşmalara gönderilememesi olaylarının tekrarlanmaması ve yargılama sürecinin aksamasına sebebiyet verilmemesi için bakanlığımızca Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir'' denildi.

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