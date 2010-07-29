-"ARSA TOKİ'YE DEVREDİLDİ" İDDİASINA SORUŞTURMA İSTANBUL (A.A) - 29.07.2010 - CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, Bakırköy'de bir hayırsever tarafından hastane yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK)bağışlanan arsanın TOKİ'ye devredildiğini ileri sürerek, yetkililer hakkında savcılığa suç duyusunda bulundu. Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Soysal ve beraberindekiler, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Bakırköy Şenlik Mahallesi'nde 103 dönümlük arazinin bir hayırsever tarafından SGK'ya bağışlandığını anlatan Soysal, ''Bu kurum ne yazık ki bir hayırsever tarafından kendisine bağışlanan yeri değerlendirmeyerek bunu TOKİ'ye devretmiştir. O bölge, halkın sağlığına dönük bir hastanenin olmadığı bir bölgedir. Bu bölgede bir bağış yapılıyor, bu bağış TOKİ'ye devrediliyor. Teslim edilirken orada rezidans ve alışveriş merkezi projesi yapılıyor. Orada yapılan plan tadiliyle haksız kazanç elde edilme noktasına geliniyor'' dedi. Savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde ise TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, SGK Başkanı Emin Zararsız, eski SGK Başkanı Fatih Acar'ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin, ''Görevi kötüye kullandıkları'' ve ''İhaleye fesat karıştırdıkları'' gerekçeleriyle cezalandırılmaları talep edildi.