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Spor

"Arogenes'e teşekkür ederim"

Fenerbahçe'nin MTK Budapeşte'yi 5-0 yendiği maçta takımının 4 golünü kaydeden Semih, spekülasyonlara rağmen kendisini oynatan Arogones'e teşekkür ett....

07 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında MTK Budapeşte'yi 5-0 yenerek tur atladı.

Takımının 4 golünü kaydeden sarı-lacivertli futbolcu Semih, maçın ardından yaptığı basın toplantısında, önemli olanın öncelikle takımın başarısı olduğunu belirterek, ''İspanyol teknik direktörümüze teşekkür borçluyum. Bütün spekülasyonlara karşın beni oynatıyor'' dedi.

İyi oynadığını düşündüğünü ve teknik direktörünün verdiği taktikleri uyguladığını ifade eden Semih, ''Önümüzdeki maçlarda bunu daha da geliştirerek takıma daha faydalı olmak istiyorum. Herkes sahaya ilk 11'de çıkmak ister. Antrenmanlarda kendimi buna göre hazırlıyorum. Çıkışımı devam ettirmem gerekiyor. Sakatlık olmazsa takımıma daha yararlı maçlar çıkartmak istiyorum'' diye konuştu.

Fenerbahçe'de 9. senesi olduğunu söyleyen Semih, ''Takımımıza bir çok yıldız futbolcu geldi. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Ben hiçbir zaman küsmedim. Her zaman onlardan daha çok çalıştım. Gelen forvetlerden bir çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Kendimi daha da geliştirip, ilk 11'de oynama şansı bulduğum takdirde daha da faydalı olacağıma inanıyorum'' dedi.

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