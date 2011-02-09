-"ARKADAŞLARINDAN KAMP YERİNDE BULUŞMAK İÇİN AYRILMIŞ" NİĞDE (A.A) - 09.02.2011 - Niğde'deki Demirkazık Dağı'nda kaybolan dağcının bulunması için jandarma ve AKUT ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi. Niğde Vali Vekili Polat Kara, yaptığı açıklamada, 3 kişilik dağcı ekibinin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na zirve tırmanışı yaptığını, dönüş yolunda bir dağcının kaybolduğunu belirtti. Kayıp dağcının gayrimenkul eksperliği yapan Serkan Kaya (33) olduğunu ifade eden Kara, şu bilgileri verdi: ''İstanbul'dan gelen 3 kişilik ekip, Kanlıtepe bölgesinden zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüşe geçmişler. Dönüş yolunda Serkan Kaya, diğer iki arkadaşı ile kamp yerinde buluşmak için önceden hareket etmiş. Ancak, sabah saatlerinde diğer iki kişi, kamp yerinde Serkan Kaya'yı bulamayınca kayıp ihbarında bulunmuşlar. İhbar sonucu arama-kurtarma çalışmaları başlattık. Jandarma ve AKUT ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede arama çalışmaları yapıyor. Dağcının kayıp olduğu bildirilen bölge Adana sınırına çok yakın olduğu için Adana'dan da yardım isteyeceğiz.'' Niğde Dağcılık İl Temsilcisi Yusuf Biltekin de, dağcı grubunun pazartesi günü Çukurbağ köyünden yola çıkarak Demirkazık Dağı'na hareket ettiklerini öğrendiklerini bildirdi. Biltekin, ''Köye cuma günü döneceklerini jandarmaya ve köydeki rehberlerine bildirmişler. Ancak, Serkan Kaya'nın sabaha karşı kaybolduğu bilgisi geldi. Niğdeli dağcılarla arama çalışmalarına katılmak için bölgeye hareket ettik'' diye konuştu.