TEMA Başkanı Prof. Dr. Lütfü Baş, "Arılarımızın değerini bilirsek IMF'yi kovarız" dedi.



Prof. Dr. Baş, TEMA ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle Siirt Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen "Çevre ve Erozyon" konulu seminerin açılışında yaptığı konuşmada, toprağın değerinin bilinmediğini, topyekun olarak bu konuda çalışma yapılması gerektiğini söyledi.



TEMA hareketinin ikinci Kurtuluş Savaşı hareketi olduğunu, bu nedenle bu harekete katıldığını bildiren Baş, şöyle konuştu:



"Topraklarımız ölüm halindedir. Ancak çözüm var. Bu harekete katılmamız gerekiyor. Gelecekte açlık kuraklık ve daha birçok felaketi yaşamak istemiyorsak buna katılmalıyız. Toprakların oluşması için yüzyıllar gerekiyor. Topraklarımızın değerini bilmeliyiz. Arılarımızın değerini bilirsek IMF'yi kovarız. Çünkü topraklarımızda 11 ile 13 bin arasında bitki türü yetişmektedir. Bunlardan 3 bini ülkemize özgü bitkilerdir. Bütün dünyada çevreye değer verilmeye başlandı. ABD ve İngiltere'de yer altı suları zirai ilaçlar nedeniyle zehirlendi. Bugün ABD'de kırsal kesimlerde kuyu sularının yüzde 60'ı, İngiltere'de ise yüzde 30'u zirai ilaçlardan zehirlenmiştir. Bunların temizlenmesi hem zaman alıyor hem de büyük maliyetler getiriyor. Bu nedenle bir an önce çevreye gereken önemi vermemiz gerekiyor. TEMA Vakfı olarak sürdürülebilir yaşam ve kalkınmayı hedefliyoruz."



Seminere, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi İrfan Sarık, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Atalay da katıldı.

