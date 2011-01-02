-"ARENA"YI BAŞBAKAN ERDOĞAN AÇACAK BODRUM (A.A) - 02.01.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Türk Telekom Arena'nın açılışının 15 Ocak'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un davetlisi olarak Bodrum'un Ortakent-Yahşi beldesindeki sahada düzenlenen deve güreşlerini izleyen Polat, bir kamyon kasası üzerine kurulan platform üzerinde boynuna puşu takarak güreşleri takip etti. Polat burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez deve güreşi izlediğini ifade ederek, ''Güreşleri anlamaya çalışıyorum. Hava ve ortam çok güzel, insanlar eğleniyor. Dediğim gibi güreşleri çözmeye çalışıyorum'' diye konuştu. Polat, Galatasaray'ın ocak ayında açılışının yapılacağı Türk Telekom Arena hakkında ise , ''Sayın Başbakanımız 15 Ocak'ta stadımızın açılışını yapacak. Hazırlık yapıyoruz. Beraber göreceğiz'' dedi. Polat, transfer konusundaki soruları ise yanıtlamadı. Polat daha sonra deve güreşlerini izlemeye gelen çocuklarla fotoğraf çektirdi. Ortakent Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz ise Adnan Polat'ı Ortakent'te ağırlamaktan mutluluk duyduğunu, bu yıl 17'incisi düzenlenen güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz'den 160 devenin katıldığını söyledi.