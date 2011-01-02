T24 LogoT24 Logo
Spor

"ARENA"YI BAŞBAKAN ERDOĞAN AÇACAK BODRUM (A.A)

02 Ocak 2011 16:53

-"ARENA"YI BAŞBAKAN ERDOĞAN AÇACAK BODRUM (A.A) - 02.01.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Türk Telekom Arena'nın açılışının 15 Ocak'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un davetlisi olarak Bodrum'un Ortakent-Yahşi beldesindeki sahada düzenlenen deve güreşlerini izleyen Polat, bir kamyon kasası üzerine kurulan platform üzerinde boynuna puşu takarak güreşleri takip etti.  Polat burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez deve güreşi izlediğini ifade ederek, ''Güreşleri anlamaya çalışıyorum. Hava ve ortam çok güzel, insanlar eğleniyor. Dediğim gibi güreşleri çözmeye çalışıyorum'' diye konuştu.  Polat, Galatasaray'ın ocak ayında açılışının yapılacağı Türk Telekom Arena hakkında ise , ''Sayın Başbakanımız 15 Ocak'ta stadımızın açılışını yapacak. Hazırlık yapıyoruz. Beraber göreceğiz'' dedi. Polat, transfer konusundaki soruları ise yanıtlamadı. Polat daha sonra deve güreşlerini izlemeye gelen çocuklarla fotoğraf çektirdi.  Ortakent Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz ise Adnan Polat'ı Ortakent'te ağırlamaktan mutluluk duyduğunu, bu yıl 17'incisi düzenlenen güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz'den 160 devenin katıldığını söyledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24