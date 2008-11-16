"Arda kendini iyi hissetmiyordu"



Galatasaray teknik direktörü Michael Skibbe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından yaptığı açıklamada Arda'nın son durumuna değindi.



Skibbe sözlerini şöyle sürdürdü: "Arda bir kaç gündür kendisini pek iyi hissetmiyordu ama şu an detay olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bugün diğer oyuncularımız gibi çok koştu ve mücadele etti, bunun da bir etkisi olabilir. Arda'nın çok ciddi bir durumu yok, Arda bir çok maç oynadı buna bağlı bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Ben Baros'un poziyona girmeden önce formasından çekildiğini gördüm, içeriye girdikten sonraki pozisyonunu göremedim. Ben ilk pozisyon için itirazda bulundum. Biz Fenerbahçe mağlubiyetini Kayseri maçında unuttuk, o maçın da rövanşı olacak."