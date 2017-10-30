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"Arap Emrah" çetesinin baraja attığı 8 araç çıkarıldı (1)

İbrahim AKTÜRK- Taner YENER/ İSTANBUL, (DHA) Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Sultangazi'de cinayet, yaralama, gasp, tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı

30 Ekim 2017 17:45

İbrahim AKTÜRK- Taner YENER/ İSTANBUL, (DHA) Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Sultangazi\'de cinayet, yaralama, gasp, tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.  Liderliğini \'Arap Emrah\' olarak bilinen Emrah S.\'nin yaptığı öne sürülen çetenin saldırılarda kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı\'na attığı tespit edildi. Polis dalgıç ekipleri 8 otomobili baraj göletinden çıkardı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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