-"Arap Baharı"nın Türkiye'ye faturası ANKARA (A.A) - 29.08.2011 - ''Arap Baharı''nın yaşandığı Libya, Mısır, Suriye, Tunus ve Yemen ile Türkiye'nin dış ticaret hacmi Ocak-Temmuz 2011 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 düştü. Dış ticaret verilerinden derlenen yaklaşık rakamlara göre, Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacmi geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 471 milyon dolar oldu. İki ülke arasındaki ticaret hacmi bu yılın aynı döneminde ise, 552 milyon dolara düştü. Mısır ile ticaret hacmi Ocak-Temmuz 2010'da 2 milyar 71 milyon dolarken, bu rakam bu yılın aynı döneminde 2 milyar 392 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde Mısır'a yapılan ihracat 29 milyon dolar, bu ülkeden gerçekleştirilen ithalat 292 milyon dolar arttı. Ocak-Temmuz 2010 döneminde 1 milyar 454 milyon dolar olan Suriye ile ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde ise 1 milyar 432 milyon dolar oldu. Geçen yılın 7 aylık döneminde 567 milyon dolar olan Tunus ile ticaret hacmi, Ocak-Temmuz 2011 döneminde 638 milyon dolara çıktı. Yemen ile ticaret hacmi de geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 221 milyon dolarken, bu yılın aynı döneminde 141 milyon dolara düştü. Böylece bu ülkelerle 2010 yılının 7 ayında 5 milyar 784 milyon dolar olan ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde, yaklaşık yüzde 11 düşerek, 5 milyar 155 milyon dolar olarak gerçekleşti. -Bayramlaşma iptal olunca, esnaf yerli müşteriye kaldı- Öte yandan Suriye'de yaşanan olaylar ve güvenlik sorunu nedeniyle yatılı bayramlaşmanın iptal edilmesi, bölge esnafını da etkileyecek. Her bayramda Kilis, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ile Mardin'e bağlı sınır kapılarından 75 bin kişinin 48 saatliğine giriş çıkış yaptığı düşünüldüğünde, esnafın bayramlarda önemli ölçüde ticaret hacmine ulaştığına dikkat çekiliyor. Hatay Uzun Çarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Sadullah Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasında yapılan anlaşmayla 2005 yılından bu yana gerçekleştirilen iki ülke vatandaşlarının sınır ötesi karşılıklı bayramlaşmasının, Suriye'deki olaylar nedeniyle bu Ramazan Bayramında yapılamayacak olmasının sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda esnafın Suriyeli vatandaşların taleplerine göre ürünler hazırladığını ve çarşının sınır ötesi bayramlaşmayla büyük bir hareketlilik yaşadığını belirten Ergin, bu yıl aynı görüntülere hasret kalacaklarını ifade etti. Suriyeli vatandaşların akrabalarıyla bayramlaşmak için geldiği Hatay'da yaptığı alışverişlerde bıraktığı paranın, esnafın neredeyse bir yıllık kazancına eşit olduğunu belirten Ergin, ''Bayramlaşmanın yapılamayacak olması bizim açımızdan kötü oldu. Suriyelilerin özellikle zücaciye ve tekstil ürünlerine büyük ilgi gösteriyordu ve bu sayede Uzun Çarşı esnafı önemli kazançlar sağlıyordu. Yaşanan olaylar sonucu yıl içinde gelen Suriyeli turist sayısında da önemli düşüş oldu. İnşallah bu olaylar sona erer ve iki ülke arasındaki ilişkiler eskiden olduğu gibi kaldığı yerden devam eder'' dedi.