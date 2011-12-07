-"Arap Baharı kritik noktada" WASHINGTON (A.A) - 06.12.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Arap Baharı ayaklanmalarının akıbetinin kritik bir noktada olduğunu ve değişimin herkesin yararına olması için sistemli bir biçimde yönetilmesi gerektiğini söyledi. Lagarde, Washington'da Woodrow Wilson Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki siyasi değişimin, petrol ithal eden ülkelerde yaşanan ekonomik durgunluğun rüzgarlarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, ''Bu doğal olarak riskli ve belirsiz bir süreç'' dedi. Bunun, zor seçimlerin yapılması gerektiği bir dönem olduğunu ifade ederek, hükümetler, halkın memnuniyetsizliğini, sübvansiyonları, maaşları ve harcamalarını artırarak yönetmeye çalışırken, daha kalıcı mali politikalar geliştirmenin ve büyüyen bütçe açıklarının azaltılmasının zamanı olduğunu bildirdi. Christine Lagarde, Arap Baharı yaşanan ülkelerin hükümetlerinin, kaynaklarını ''çok çeşitli yaklaşımdan ziyade çok dikkatli ve hedefe yönelik biçimde'' kullanması gerektiğini, bunun eğitim ve sağlık gibi alanlara daha fazla harcama yapmayı sağlayacağını ifade ederek, IMF'nin, bölgedeki ülkelere 35 milyar dolar borç verebileceğini söyledi. Lagarde, IMF'nin, şu anda bölgedeki ülkelere teknik yardımda bulunduğunu, Mısır'a vergi sisteminin daha adil olması konusunda, Libya'ya modern ödemeler sistemi geliştirmesinde, Tunus'a finansal sektörünün geliştirilmesinde ve Ürdün'e de akaryakıt sübvansiyonu reformunda yardım ettiğini belirtti. IMF Başkanı Christine Lagarde, kapılarının yardım talebinde bulunacak ülkelere açık olduğunu, IMF'nin bölgede saygınlık kazanabileceğini kaydetti. Lagarde ayrıca, bölge yönetimlerinin, özel sektörü teşvik etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.