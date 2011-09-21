-"Arama sorunu mehkemeyle çözülsün" HAMBURG (A.A) - 21.09.2011 - Alman Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ruprecht Polenz, Kıbrıs Rum kesiminin Amerikan Nobel Energy firması aracılığıyla Akdeniz'de doğalgaz ve petrol aramaya başlaması ve Türk hükümetinin buna tepki göstermesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, sorunun uluslararası bir mahkeme aracılığıyla çözülmesi gerektiğini söyledi. Polenz, Deutsche Welle (DW) Türkçe Servisine yaptığı açıklamada, 21. yüzyılda sorunların askeri yöntemler yerine uluslararası mahkemede çözülmesi gerektiğini belirterek, "Kanımca bu tür anlaşmazlıkların mahkemelerde çözülmesi konusunda ısrarcı olmak gerekiyor. 21. yüzyılda bu tür sorunlar, savaş gemisi fazla olan tarafın üstünlüğüyle çözülemez. Bu, 21. yüzyılda izlenebilecek bir siyaset değil. Bu nedenle de taraflara şu çağrı yapılabilir: Eğer önemli bir sorununuz varsa ki, doğal kaynakların kime ait olduğu meselesi önemli bir sorundur ve bu konuda farklı görüşler mevcutsa, sorun, konunun mahkemeye götürülerek uzlaşma sağlanmasıyla çözülebilir" diye konuştu. Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği için Kıbrıs sorununun çözümünün kilit rol oynayacağını belirterek, "Kıbrıs sorununun çözümü Türkiye'nin AB yolunda işini daha da kolaylaştıracak. Şu an 8 müzakere dosyası kapalı. Bu dosyaların açılması durumunda Türkiye'nin daha rahat nefes alacağı kanaatindeyim" dedi. Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz'de doğalgaz ve petrol aramasıyla ilgili olarak da Özdemir, Polenz gibi sorunun mahkemede çözülmesi ve sorunun yokuşa sürülmemesi gerektiği görüşünü dile getirdi.