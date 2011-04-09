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"ARALARINDA HUSUMET VARDI" ŞANLIURFA (A.A)

09 Nisan 2011 02:41

-"ARALARINDA HUSUMET VARDI" ŞANLIURFA (A.A) - 08.04.2011 - Şanlıurfa'da daha önce aralarında husumet bulunan şahsın evine akşam yemeğine davet edilen genç, burada silahla vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Karşıkaya Mahallesinde İsmail S. (23) aralarında daha önce husumet bulunan ve kız kardeşiyle imam nikahıyla birlikte yaşadığı iddia edilen İsmail Aslan'ı (31) akşam yemeğine davet etti. Birlikte yemek yiyen İsmail S. ile İsmail Aslan arasında tartışma çıktı. Bunun ardından tabancayla vurulan İsmail Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İsmail S'yi gözaltına aldı. Evdeki incelemenin ardından Aslan'ın cesedi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada, olayın zanlısı olarak gözaltına alınan İsmail S'nin ''155 Polis İmdat'' hattını arayarak durumu ihbar ettiği, silahlı saldırıyı da yakınlarından birinin gerçekleştirmiş olabileceği iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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