"Aragones'i tartışmam bile"

EURO 2008'de elde edilen başarının kendisinin hedeflerini değiştirmediğini belirten Fatih Terim, "Dünya Kupası elemelerinde zorlu bir grupta mücadele edeceğimiz bir gerçek. Grupta birbirinden güçlü takımları var. Son şampiyon İspanya, olimpiyatlarda yarı finale kalan Belçika, güçlü bir takım olan Bosna Hersek bizim ciddi rakiplerimiz arasında yer alıyor. Futbolda artık herkesin bir hedefi var. Herkes kendi sahasında kazanmak istiyor. Ermenistan'dan böyle yapmak isteyecektir. Ermenistan'ın bize karşı farklı bir motive ile oynayacağı bir gerçek. Ancak ben, ne olursa olsun bu zorlu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



Fatih Terim, EURO 2008'in gururunu, sevincini hep birlikte yaşadığımızı ve artık yeni hedeflerimiz olduğunu söyledi. Fatih Terim, "Yıldıray ve Hamit'in sakatlıkları olduğu için kadroya davet edemedik. Çarşamba akşamı Şili ile oynayacağımız maçın Ermenistan ile oynayacağımız maç öncesinde ciddi bir prova olacağını düşünüyorum" dedi.



NEDEN ŞİLİ?



Fatih Terim, Şili'yi rakip olarak seçmelerindeki nedeni ise şu şekilde açıkladı, "Şili şu anda Dünya Kupası'na oynuyor. Güney Amerika'da Brezilya'nın önünde yer alıyorlar şu anda sıralama olarak. Bu da bizim için bir ölçüdür. Biz istediğimiz takımlar ile hazırlık maçı yapıyoruz. Fransa, İtalya ve Hollanda ile de oynamak istiyoruz. Hollanda ile şu anda temas halindeyiz. Aynı kulvarda mücadele etmediğimiz takdirde Hollanda ile hazırlık maçı yapacağız. Japonya'dan maç teklifi geldi ancak bazen şartlar uygun olmuyor." şeklinde konuştu.



Şili maçının Kocaeli'nin oynanmasına da değinen Fatih Terim, "Ağustos ayı Kocaeli için çok özel. Bunun için Şili maçını Kocaeli'ninde oynamak istedik. Acıları biraz da olsa dindirmek istiyoruz. Bütün bunlara rağmen, yerleri sadece bir tespit etmiyoruz. Rakiplerimizin de nerede oynamak istediği çok önemli" dedi.



Milli maçların oynandığı tarihler ile liglerin başladığı tarihin kesişmesinden memnun olduğunu ifade eden Terim, "Şu anda herkes bundan memnun. Bütün Avrupa ligleri başladı ancak bizim ligimiz başlamadı. Ben, Milli maçları Süper Lig maçları oynanırken oynamak istiyorum. Bu şekilde takımımı çok daha rahat bir şekilde hazırlayacağımı düşünüyorum. Tabii burada önemli olan Milli Takım'a gelen futbolcuların takımlarına sağlıklı bir şekilde dönmeleri. Nitekim sakat olan Arda Turan'ı kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Selçuk Şahin'in MR'ı çekildi. Kadroyu sağlıklı tutmak zorundayız" ifadelerini kullandı.



Fatih Terim, Ümit Milli Takımlar Teknik Direktörlüğüne Abdullah Ercan ve Hami Mandıralı'nın getirildiğini açıkladı. Ümit Milli Takım'ın çarşamba günü Ermenistan ile oynayacağını söyleyen Fatih Terim, "Ümit Milli Takım, Milli Takım'ın yuvasıdır. Gerek futbolcu bazında gerekse teknik adam bazında Ümit Milli Takım'da oldukça kaliteli isimler ile çalışıyoruz. Abdullah ve Hami'de bu isimlerin başında geliyor. Ümit Milli Takım, son üç senede 25 futbolcu yolladı A Milli Takım'a. Altyapımız çalışıyor. Ümit Milli Takım'ın başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Milli Takım ile entegre bir şekilde çalışmak zorundalar. Hepimiz öyleyiz. Şimdi mesala Batuhan Karadeniz var. Ben bu oyuncudan hem Ümit Milli'de hem de A Milli'de kullanmak istiyorum. İleride böyle bir uygulamamız da olacak. Zamanlar uyuşması halinde bu tarz oyuncular iki takımda da oynayacak" dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in kalitesinin tartışılmaz olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Öncelikle Avrupa Şampiyonu bir teknik adamı konuştuğumuzu unutmayalım. Yaşının speküle olmasına bir anlam veremiyorum. Luis Aragones'in kalitesini tartışmak, onun hakkında yorum yapmak benim haddim değil. 50 gün öncesinin Avrupa Şampiyonu daha ne olsun." şeklinde konuştu.



HALİL ALTINTOP KONUSU



Schalke forması giyen Halil Altıntop ile bir kırgınlıklarının olmadığını ifade eden Terim, "Milli Takım'daki her futbolcu benim evladım gibidir. Halil ile benim aramda bir sorun yok. Öyle bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Ancak böyle bir durum yok. Halil ile ilgili sorular sorulmasını anlıyorum. Zaten sorulmadığı zaman bir anormallik vardır. Bir kez daha belirtiyorum. Milli Takım çok geniş bir ailedir. Bugün çağırdığım bir oyuncuyu yarın çağırmayabilirim. Oğuz ve Metin hoca sürekli takipte. Kim daha iyi ve formdayda, kime daha fazla ihtiyacımız varsa o futbolcuyu çağırıyoruz takıma. Ama siz basın mensupları, kimi almasak Milli Takıma, hemen eleştirmeye başlıyorsunuz. 23 kişi çağırdık EURO 2008'de. Üç kişi dışarda bırakmak zorunda kaldı. O üç kişiyi alsaydık bu sefer eleştirecek başka bir şey bulacaktınız. Ben kararlarımı doğru bir nedenle verdiğimi bilirim. Öncelikle bunu sizin takdir etmeniz gerekir." dedi.



Türkiye'nin 2010 Dünya Kupası'na emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Fatih Terim, "Bu sene büyük bir organizasyona katılmanın ne demek olduğunu hepimiz çok daha iyi anladık. Bizim büyük organizasyonların hepsine katılmamız lazım. Biz şu anda Avrupa'nın dört büyük takımından biriyiz. Öncelikle bu unutulmamalı" dedi.



